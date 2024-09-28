Изучаю вакансию, оставленную Насраллой в руководстве Хезболлы.

Шесть структур южнее Бейрута обрушились в результате мощных взрывов, когда Израильская армия, как сообщается, атаковала штаб-квартиру шиитской милиции "Хезболлы". Лидер "Хезболлы" Хассан Насралла объявлен погибшим tanto Израилем, как и самой "Хезболлой". Смерть Насраллы вызывает волнения по всему Ближнему Востоку. Основные вопросы:

Что дальше для "Хезболлы"?

С гибелью своего харизматичного лидера, считавшегося самой сильной фигурой в Ливане, "Хезболла" кажется обезглавленной. Эксперт по Ближнему Востоку Янис Юлиан Грімм из Берлинского свободного университета сказал ntv.de: "Смерть Насраллы - серьезный удар, нанесенный Израилем "Хезболле", последствия которого распространяются далеко за пределы Ливана". Отсутствие лидера и почти полное уничтожение высшего руководства вызывают неопределенность в отношении того, кто в "Хезболле" сейчас имеет право отдавать приказы, даже в потенциальных атаках против Израиля. Возможно, они будут ждать указаний от Ирана, их главного спонсора и покровителя. Однако реакция Ирана пока неизвестна. Тем не менее, очевидно, что "Хезболла" находится в самом слабом и подавленном состоянии за годы после серии разрушительных израильских атак.

Будет ли назначено преемничество?

Вероятно, это вопрос времени. "Хезболла" обычно выбирает своих лидеров через секретные и запутанные процедуры. "У "Хезболлы" нет недостатка в потенциальных преемниках", - советует Грімм ntv.de. Однако одно имя уже циркулирует как возможный кандидат: Хашим Сафи ад-Дин, глава Исполнительного совета "Хезболлы", считается наиболее вероятным кандидатом. Он кузен Насраллы и тесть влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в результате удара беспилотника США в 2020 году. Сафи ад-Дин, как считается, готовился к руководящей роли в "Хезболле" с 1990-х годов. Согласно сообщениям арабских СМИ, он последнее время отвечал за финансовые дела и ежедневные операции в милиции.

Каково значение смерти Насраллы?

Насралла был важной фигурой в так называемом "Оси сопротивления", коалиции, в которой Иран сражается вместе с союзными милициями в регионе против своего объявленного заклятого врага, Израиля. Он даже воспринимался как второй после Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По словам Грімма, Насралла потенциально мог бы унаследовать духовное руководство "Оси сопротивления" после Хаменеи, так как нет других харизматичных фигур в Иране, которые могли бы занять эту роль. Грімм сказал ntv.de: "Если пожилой Хаменей уйдет в отставку или умрет, духовное руководство "Оси сопротивления" могло бы перейти к Насралле, так как нет других харизматичных личностей в Иране, которые могли бы взять на себя эту роль".

Антони Санрани, главный редактор ливанской газеты "L'Orient Le Jour", заявил, что убийство было более значительным, чем убийство Сулеймани в 2020 году и Осмы бин Ладена, лидера сети "Аль-Каида" и организатора терактов 11 сентября в США. Надав Поллак, лектор в израильском Университете Рейхмана, написал: "Он был нашим Усамой бин Ладеном, умноженным на 10. В течение более 30 лет он координировал террористические атаки против наших граждан, одновременно помогая другим террористическим организациям совершенствовать свои техники убийств против нас". Для своих сторонников Насралла был почти божественным.

Каковы последствия для конфликта с Израилем?

Результат неопределен, так как есть несколько возможных сценариев. Бескровная организация может попытаться ответить на эту атаку силой, даже как знак стойкости, запустив скоординированные атаки милиции в Ираке и Йемене или даже с территории самого Ирана.

Если "Хезболла" не уйдет с южной границы с Израилем, как того требуют, не исключено ограниченное наземное наступление израильской армии, чтобы сохранить давление на милицию. Однако такие столкновения могли бы сыграть на руку "Хезболле", которая когда-то вела своего рода партизанскую войну против Израиля на юге. Поскольку "Хезболла" и ХАМАС были существенно ослаблены в конфликте в Газе, хouthi-милиция в Йемене могла бы потенциально обрести влияние как союзник Тегерана.

Каково влияние смерти Насраллы на Ливан?

В крошечной средиземноморской стране, страдающей от вакуума власти более двух лет, смерть Насраллы оставляет вакуум власти. Пока нет никаких указаний от Ирана, главного спонсора и покровителя "Хезболлы", чтобы заполнить этот вакуум. Таким образом, также возможна новая борьба за власть между различными группами в стране, разделенной по конфессиональному признаку. Противники "Хезболлы" могут увидеть возможность навсегда ликвидировать структуры "Хезболлы" внутри государства и укрепить контроль правительства. Однако это также может привести к дальнейшей дестабилизации страны, разжиганию новых сектантских конфликтов и общих хаотичных условий. Ливан пережил кровавую гражданскую войну с 1975 по 1990 год.

Следующие абзацы будут относиться к последствиям смерти Насраллы, когда "Хезболла" пытается справиться со своим leadership vacuum и потенциальными power struggles внутри Ливана и за его пределами. Будет важно следить за реакциями "Хезболлы" и ролью Ирана в процессе преемственности, так как оба могут существенно повлиять на региональную стабильность и продолжающийся конфликт с Израилем.

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