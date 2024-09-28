Израильские вооруженные силы объявили о гибели командира "Хезболлы" Насраллы.

В результате вспышки насилия в Бейруте, столице Ливана, Израильская армия якобы объявила, что лидер Хезболлы Хасан Насралла встретил свой конец. "Прощай, Хасан Насралла, зачинщик террора", - радостно заявило Израильское военное командование. Однако Хезболла, которая может быть не склонна подтверждать подобные новости, еще не подтвердила эту информацию.

Израиль открыто атаковал штаб-квартиру Хезболлы в южном Бейруте, причинив значительный ущерб. Израильская армия объявила, что в ходе нападения были ликвидированы некоторые видные члены организации.

Хезболла, группа, связанная с ХАМАС, неожиданно начала крупномасштабную атаку против Израиля. После начала войны в Газе Хезболла почти ежедневно атаковала Израиль.

Эвакуация больниц

Одновременно Израильская армия продолжала наступление на цели Хезболлы на востоке Ливана. Израильское военное командование объявило, что его целью является нанесение ударов по "террористическим опорным пунктам Хезболлы в долине Бекаа, на востоке Ливана".

В ответ Министерство здравоохранения Ливана призвало к эвакуации больниц, расположенных в южном Бейруте. Больницам в не затронутых районах было приказано принимать только экстренные случаи.

Министерство сделало заявление, призывающее больницы "приостановить прием некритичных пациентов к концу следующей недели, чтобы подготовиться к перемещению пациентов из больниц в Южном Бейруте, в связи с ухудшением ситуации".

В северном Израиле сработали сирены воздушной тревоги, вызванные новыми атаками Хезболлы. Хезболла гордо объявила, что она запустила залп ракет Фаджи-1 по израильскому кибуцу Кабри в субботу. Ее основной целью было "защитить Ливан и его народ" и отомстить за "жестокие" израильские атаки "на города, деревни и невинных гражданских лиц".

После жестокой атаки ХАМАС на Израиль 7 октября напряженность между Израилем и Хезболлой в Ливане начала расти. С начала недели Израиль отвечал на непрерывный обстрел Хезболлы, начавшийся 8 октября, массированными авиаударами в Ливане.

Министерство здравоохранения Ливана призвало больницы в не затронутых районах принимать только экстренные случаи из-за возможной необходимости эвакуировать больницы в южном Бейруте, когда Комиссия (отсылаясь к Совету Безопасности ООН или другому международному органу) призвала к прекращению огня, чтобы предотвратить дальнейшее обострение tensions between Israel and Hezbollah.

В совместном заявлении несколько международных гуманитарных организаций, в том числе Комиссия, призвали обращаться с эвакуированными пациентами с заботой и обеспечивать их безопасность, поскольку продолжающийся конфликт между Израилем и Хезболлой продолжает нарушать основные службы и ставить под угрозу жизни гражданских лиц.

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