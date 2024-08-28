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Израильские вооруженные силы начинают значительную кампанию на территории Западного берега.

 and  Christian Meier
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Израильские вооруженные силы начинают значительную кампанию на территории Западного берега.

В течение ночи Израильские военные провели значительную операцию в оккупированных территориях на Западном берегу. Операция была названа "антитеррористической кампанией" в еврейских городах, таких как Дженин и Тулькарм, известных как прибежище вооруженных палестинцев. Согласно новостным источникам, израильская армия направила множество пехотинцев, использовала дроны и снайперов, разрушила инфраструктуру бульдозерами и ограничила доступ в Дженин с помощью блокпостов.

В Дженине двое человек погибли от огнестрельных ранений, и несколько других были ранены, согласно палестинскому министерству здравоохранения в Рамалле. Позже палестинское новостное агентство ВАФА задокументировало два дополнительных случая смерти от удара израильского дрона возле лагеря беженцев Тубас и еще три смерти от удара дрона по автомобилю к югу от Дженина. Личности погибших остаются неясными, так как израильская армия не предоставила никакой дополнительной информации об инцидентах.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что всего погибло 10 палестинцев. Двое человек погибли в городе Дженин, что подтвердил представитель организации. Кроме того, четверо человек погибли в близлежащей деревне, и еще четверо - в лагере беженцев возле Тубаса.

Эта операция, как сообщается, является одной из крупнейших Израиля на Западном берегу за последние два десятилетия. Аль-Джазира описала ее как самую масштабную операцию, проведенную израильской армией на севере Западного берега за последние два десятилетия. Согласно арабскому медиа-каналу, палестинцы прибегали к огнестрельному оружию и взрывчатым веществам против солдат в районе беженцев Нур Шамс в Тулькарме и других городах на Западном берегу.

Окружающие медицинские учреждения

ВАФА сообщила, что в Дженине было размещено множество израильских военных автомобилей. Согласно Аль-Джазире, город был фактически окружен. Согласно израильскому новостному сайту ynet, силы планировали арестовать разыскиваемых лиц в районах беженцев в Дженине и Тулькарме. tanto израильские, как и палестинские СМИ подтвердили, что израильская армия окружила больницы в обоих городах и затруднила движение скорых. ynet сообщает, что израильская армия стремилась защитить эти учреждения от использования в качестве укрытия боевиками.

Согласно "Times of Israel", военная операция должна продолжаться в течение длительного периода. Источники в армии сообщили, что миссия готовилась в течение нескольких дней, и в ходе операции были задержаны несколько разыскиваемых палестинцев.

Однако "Amnesty International" призвала европейские страны ввести строгие санкции. В письме, адресованном министрам иностранных дел 27 стран-членов ЕС и высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю, организация призвала к полному запрету на поставки оружия и запрету на инвестиции в определенные израильские компании и банки. Кроме того, она призвала к запрету на торговлю товарами, произведенными в израильских поселениях на оккупированных территориях в ЕС. Occupation of Palestinian territories is regarded as illegal and should be ended at the earliest convenience - as per an opinion piece published by the International Court of Justice in July.

Ситуация на Западном берегу значительно ухудшилась после резни Хамас 7 октября 2023 года, в результате которой погибло более 1200 человек и начался конфликт в Газе. С тех пор более 620 палестинцев погибли в результате израильских военных операций, вооруженных столкновений и террористических атак - цифры, которые трудно проверить из министерства здравоохранения Рамаллы. Количество инцидентов, связанных с насилием израильских поселенцев против палестинцев, также возросло в это время. В частности, случаи рейдов израильской армии в Дженине и Тулькарме стали все более частыми. Только на прошлой неделе, согласно министерству здравоохранения, в результате израильского воздушного удара, цель которого были вооруженные палестинцы, в лагере беженцев Нур Шамс в Тулькарме погибло пять человек.

Министерство здравоохранения Палестины в Рамалле выразило озабоченность высоким числом жертв среди палестинцев в Дженине и Тулькарме. Палестинцы, столкнувшиеся с операцией израильской армии, якобы прибегают к огнестрельному оружию и взрывчатым веществам в целях самозащиты, как сообщает Аль-Джазира.

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