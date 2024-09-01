- Израильские военные удерживают шесть погибших пленных; начало вакцинации в Газе

В центре внимания новости о шести убитых заложниках, найденных в южной части сектора Газа, в Палестинской территории развернута масштабная антиполиомиелитная вакцинация. Это открытие усилило критику в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Одновременно продолжались столкновения в оккупированной Западном Бanke. Трое правоохранителей, а также двое мужчин и женщина были убиты в результате подозреваемого палестинского нападения недалеко от Хеврона.

Планы массовой иммунизации из-за опасений по поводу полиомиелита

Из-за первого случая паралича, вызванного полиомиелитом за 25 лет в спорном прибрежном районе, ожидается, что около 640 000 человек получат вакцинацию против высококонтагиозного вируса полиомиелита. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этот процесс включает введение двух доз вакцины с интервалом в четыре недели.

Вакцинация проводится под руководством местных органов здравоохранения, ЮНИСЕФ и Управления верховного комиссара ООН по делам палестинских беженцев (УВКБ ООН), как сообщил представитель ВОЗ. Кампания началась в воскресенье в центральном Газе.

Халима Барака, 39-летняя мать четверых детей, посетила один из центров вакцинации в Дейр-аль-Балах утром. "Я здесь, чтобы защитить своих детей от этой болезни", - сказала она, указывая на тесные жилищные условия в лагерях беженцев. "Условия жизни плохие, у нас нет необходимых средств гигиены, здоровая пища для наших детей и повсюду мусор. Болезни могут быстро распространяться среди детей".

Саля Саидам из лагеря беженцев Нусейрат также пришла, чтобы вакцинировать четверых из своих шести детей. "Мы боремся за выживание, не только из-за непрекращающихся израильских атак, но и из-за болезней, голода и нищеты". Ее призыв к международному сообществу: "Хватит потерь и разрушений, вы должны помочь нам прекратить этот конфликт".

Израильские перемирия для вакцинации

Во время вакцинационной кампании, запланированной примерно на неделю и расширяемой на различных участках сектора Газа, израильская армия планирует поддерживать временные и локальные перемирия. По словам офиса Нетаньяху, эти перемирия не являются классическими перемириями.

Перед началом вакцинационной кампании израильская армия сообщила об обнаружении шести трупов заложников. Нетаньяху обвинил ХАМАС в намеренном саботаже попыток достичь перемирия. "Люди, которые убивают заложников, не стремятся к решению", - заявил он в видеообращении. ХАМАС отверг несколько американских предложений, в то время как Израиль принял их. Однако израильские критики считают, что Нетаньяху подрывает усилия по достижению перемирия из-за личных и политических мотивов.

Заложники, похищенные с музыкального фестиваля "Нова" в секторе Газа

Среди погибших заложников были четверо мужчин - Херш Голдберг-Полин (23), Александр Лобанов (32), Алмог Саруси (27) и Ори Даниель (25), и две женщины - Кармель Гат (40) и Эден Джерушалми (24). Согласно форуму родственников заложников, пятеро из них были похищены 7 октября с музыкального фестиваля "Нова" рядом с сектором Газа в Неgevской пустыне.

Шесть трупов были эксгумированы из подземного туннеля в Рафахе в южном спорном секторе Газа и перевезены в Израиль, заявила армия. "На основании нашей предварительной оценки, они были жестоко убиты боевиками ХАМАС незадолго до нашего прибытия", - заявил представитель израильской армии Даниэль Хагари. Однако представитель ХАМАС заявил, что заложники были убиты во время израильской бомбардировки.

Другой представитель армии первоначально отказался предоставить подробности о точном времени и обстоятельствах их смерти. Они были убиты боевиками ХАМАС, но расследование все еще продолжается. Примерно в одном километре оттуда 52-летний заложник был спасен живым из туннеля во вторник. "У нас не было конкретной информации о их местонахождении", - признал он, ссылаясь только на "общую информацию" о том, что заложники удерживаются в районе.

"Я люблю тебя, будь сильным, выживи!"

Родственники Херша Голдберг-Полина, гражданина США, неустанно боролись за его освобождение. Только в прошлом месяце их трогательная история о сыне, который лишился руки во время похищения, вызвала слезы у присутствующих на собрании Демократической партии США. В четверг они приняли участие в протесте у границы Газы. "Херш, это мама", - кричала Рэйчел Голдберг-Полин в мегафон в сторону Газы. "Я люблю тебя, будь сильным, выживи!"

Посол Германии в Израиле Штеффен Зееберт опубликовал в X: "Мы узнаем о трагической новости, что шестеро заложников были убиты ХАМАСом". Зееберт назвал заложницу Кармель Гат. С момента рейда ХАМАС на Израиль посольство Германии поддерживало усилия семьи по ее освобождению. Министерство иностранных дел отказалось подтвердить, является ли Кармель Гат гражданкой Германии.

Родственник все еще пропавшего заложника сказал израильскому телеканалу 13: "Если мы будем ждать, пока не схватим последнего боевика ХАМАС, не останется живых заложников, которых можно было бы спасти". Обнаружение тел стало печальным подтверждением этого. "Нетаньяху мог бы договориться об их освобождении. В любом случае, это ХАМАС похитил и убил их, никто в этом не сомневается, но премьер-министр мог бы их спасти - но он этого не делает, он их бросает".

Тысячи людей вышли на демонстрации в Тель-Авиве и других городах в субботу вечером, требуя соглашения об освобождении заложников из рук исламского ХАМАС.

В целом, террористические группы, в том числе ХАМАС, похитили более 250 человек из Израиля в закрытый прибрежный регион во время инцидента 7 октября. Число из 101 заложника, все еще живых в Газе, не уточняется.

С начала конфликта число палестинцев, погибших в прибрежной полосе, превысило 40 700, согласно данным из Газы. Это число не различает между боевиками и гражданскими и трудно поддается проверке.

Обнаружение шести трупов заложников добавило масла в огонь критики в адрес премьер-министра Нетаньяху, так как это произошло во время конфликта и прямо перед запланированными перемириями для кампании по вакцинации против полиомиелита.

Этот трагический инцидент еще больше осложнил усилия по достижению перемирия, так как, по словам Нетаньяху, ХАМАС якобы сознательно спланировал смерть заложников, чтобы сорвать мирные переговоры.

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