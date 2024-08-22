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ПолитикаНовостиТела заложников.

Израильские военные: останки заложников, обнаруженные недавно, имеют огнестрельные ранения

 and  Max Becker
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Израильские военные: останки заложников, обнаруженные недавно, имеют огнестрельные ранения

Военные Израиля недавно обнаружили шесть заложников в секторе Газа с огнестрельными ранениями, как указано в их заявлении. В отличие от этого, тела четырех человек, найденные поблизости, предположительно являющихся их захватчиками, не имели подобных отметин. Однако армия отказалась комментировать причину смерти заложников и обстоятельства произошедшего.

Сперва некоторые израильские СМИ предположили, что заложники были убиты, с сообщениями о наличии пулевых осколков в некоторых телах. Военные опровергли эти утверждения. Шесть безжизненных тел были найдены во время ночного поиска в Хан-Юнисе, городе на южном побережье сектора Газа, во вторник.

На данный момент ХАМАС удерживает 109 заложников. Из этого числа 36 объявлены умершими, а 73 все еще живы, согласно заявлению представителя израильского правительства. 7 октября прошлого года палестинские боевики похитили более 250 человек из Израиля и перевезли их в прибрежную область.

Несмотря на первоначальные спекуляции о смерти заложников, дальнейшее расследование показало, что тела заложников не содержали пулевых осколков, опровергая некоторые сообщения. Международный Красный Крест сейчас срочно призывает к безопасному освобождению оставшихся 73 заложников в Газе.

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