Израильские военные обнаружили в Газе погибших

Семья заложников переживает мучительные новости: израильские силы обнаружили несколько тел в секторе Газа. На данный момент не ясно, являются ли эти люди заложниками, похищенными в октябре. Проводятся предварительные исследования. Атмосфера в Тель-Авиве накалена.

Армия Израиля объявила об обнаружении нескольких тел во время операции в секторе Газа. "В настоящее время войска остаются в районе, проводя процедуру извлечения и идентификации тел, что займет несколько часов", - сообщила армия в социальных сетях.

Сначала было неясно, принадлежат ли тела израильским заложникам. Армия выпустила заявление, призывая людей воздерживаться от распространения спекуляций. Ранее в Интернете циркулировали слухи о заложниках.

Семьи заложников вновь выходят на улицы

Вечером тысячи людей собрались в Тель-Авиве и других местах Израиля, требуя соглашения о освобождении заложников от ХАМАС, исламской организации, и новых выборов. После обнаружения тел родственники заложников высказали свои чувства в СМИ: "Нетаньяху бросил заложников. С завтрашнего дня нация дрогнет, общество призывается готовиться".

Родственники заложников резко осудили премьер-министра Биньямина Нетаньяху на собрании в штаб-квартире Армии обороны Израиля в Тель-Авиве. "Нетаньяху и его коллеги по кабинету решили подорвать соглашение о прекращении огня в секторе Газа и коридоре Филадельфии, тем самым сознательно приговорив заложников к смерти", - говорилось в заявлении родственников, сделанном на этом собрании.

Переговоры о посредничестве зашли в тупик

Мировые переговоры между Израилем и исламским ХАМАС, проводимые США, Египтом и Катаром в Каире, уже некоторое время буксуют. Основной камень преткновения - срок пребывания израильских войск в секторе Газа, в частности, в коридоре Филадельфии, граничащем с Египтом. Недавно Совет безопасности Израиля принял решение сохранить контроль над границей между сектором Газа и Египтом.

Критики, в том числе министр обороны Йоав Галант, опасаются, что сохранение контроля может помешать освобождению заложников, так как ХАМАС не потерпит израильского контроля над коридором Филадельфии. Галант критиковал Нетаньяху на встрече.

Мать заложника ХАМАС назвала решимость Нетаньяху сохранить контроль над коридором Филадельфии "преступлением против народа, против государства Израиль и против сионизма". "Нетаньяху не является олицетворением безопасности, а смерти", - заявила она. Нетаньяху часто представляет себя олицетворением безопасности, заявляя, что гарантирует безопасность Израиля.

В свете новых открытий призывы к более активным дипломатическим усилиям по освобождению заложников усилились. "Правительство должно срочно вести мирные переговоры с ХАМАС, избегая любой войны с Израилем, которая может еще больше подвергнуть опасности заложников", - умолял известный правозащитник.

Международное сообщество особенно обеспокоено нарастающим напряжением, и некоторые страны даже предложили посредничество ООН для преодоления тупика. "С учетом последних событий и неопределенности с судьбой заложников кажется срочно необходимым дипломатическое решение, чтобы предотвратить возможную войну с Израилем", - заявил спикер Организации Объединенных Наций.

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