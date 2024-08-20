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Израильские военные обнаружили шесть человек, удерживаемых ХАМАСом в плену в секторе Газа.

В течение длительного времени глобальные переговорщики и Израиль неустанно трудились над освобождением оставшихся узников в Газе. К сожалению, для некоторых людей любое возможное спасение приходит слишком поздно.

 and  Katherine Bradley
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С длительное время члены Families в Израиле выступают с требованиями освобождения заключенных в...
С длительное время члены Families в Израиле выступают с требованиями освобождения заключенных в Газе.}

- Израильские военные обнаружили шесть человек, удерживаемых ХАМАСом в плену в секторе Газа.

Израильская армия якобы обнаружила останки шести похищенных в секторе Газа. Безжизненные трупы были замечены в ночь на вторник в центре города Хан-Юнис, расположенном в южной прибрежной зоне, как сообщает армия. Семьям шестерых погибших мужчин, ранее считавшихся погибшими, были отправлены уведомления.

Ранее в этот день сельское сообщество Авраама Мундера сообщило о смерти 79-летнего жителя. Вдоль с его останками армия вернула тела Ягева Бучтаба, Йорама Метцгера, Надава Поппельвела и Хаима Перри.

Среди недавно найденных тел был Александр Данциг, которого объявили погибшим в июле. Польско-израильский гражданин Данциг работал в мемориале Яд Вашем в Иерусалиме. Бывшие пленники утверждают, что историк учил их истории, находясь в плену.

Приблизительно 100 заложников, по-прежнему считаются находящимися в Газе

В кругах СМИ ходит слух, что пятеро мужчин были в возрасте от 35 до 80 лет. Все они были живы в момент похищения, согласно освобожденному заложнику. Шестерых мужчин якобы держали в туннеле после похищения палестинскими боевиками 7 октября.

Хamas в настоящее время считается удерживающим 109 заложников, многих из которых, как считается, уже нет в живых.

Погоня за перемирием в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в настоящее время находится на Ближнем Востоке, работая над установлением перемирия в конфликте в Газе и освобождением заложников. finally, there's a glimmer of hope. After announcing Israel's acceptance of the latest US-backed ceasefire proposal, Blinken stated during a press conference on Monday. Now, all that remains is for Hamas to agree to the terms.

Блинкен отправился во вторник в прибрежное сообщество Аль-Аламайн в Египте для продолжения переговоров. Как сообщает государственный телеканал Аль-Кахира, египетский министр иностранных дел Бадр Абдель-Атти был запланирован на встречу с Блинкеном.

В целом, палестинские экстремисты похитили 253 человека из Израиля и перевезли их в прибрежную зону 7 октября прошлого года. Некоторые из них были освобождены в результате обмена пленными, в то время как другие были освобождены израильской армией - с тяжелой ценой для гражданского населения Палестины, которое подверглось международной критике из-за этих военных операций.

Шестеро похищенных, в том числе Александр Данциг, были обнаружены в секторе Газа, где, как считается, их удерживали палестинские боевики. Несмотря на недавнее открытие, по-прежнему считается, что около 100 заложников находятся в Газе.

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