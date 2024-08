Текущие региональные споры на Ближнем Востоке - Израильские власти впервые предупреждают о возможных санкциях ЕС.

В ЕС рассматривается возможность введения санкций против некоторых израильских чиновников впервые в истории. Высокий представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Josep Borrell предложил ввести ограничения против министра финансов Бецалеля Смотрича и министра полиции Итамара Бен-Гвира на встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Их подозревают в нарушениях прав человека и разжигании ненависти.

Бен-Гвир недавно призвал прекратить поставки помощи в сектор Газа, чтобы оказать давление на правящую группировку ХАМАС и заставить ее сдаться.

Подобным образом Смотрич предложил установить блокаду гуманитарных поставок до освобождения всех израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом, даже если это приведет к голодной смерти двух миллионов жителей сектора Газа. Однако он признал, что международное сообщество не позволит такого шага.

В настоящее время ХАМАС удерживает более 100 заложников, треть из которых, как считается, умерли. 7 октября прошлого года палестинские террористы похитили более 250 человек из Израиля, что привело к гибели примерно 1200 человек в этом беспрецедентном акте террора. Израильская армия ответила мощными ударами по Газе, сообщается о более чем 40 000 жертвах.

Баербок не определилась с соглашением Германии

Неясно, когда и если вообще будет реализована предложенная Боррелем инициатива. Решения о санкциях в ЕС требуют единогласного одобрения, и страны, такие как Германия, Чехия и Венгрия, выразили скептицизм в отношении введения санкций против Израиля до сих пор.

На встрече ЕС министр иностранных дел Аннелена Баербок не отклонила планы, но отметила, что они должны быть реализованы только в том случае, если имеются достаточные правовые основания и обвинения против политиков.

Если они будут реализованы, то пострадавшие могут столкнуться с запретом на въезд в ЕС и заморозкой активов внутри него.

Дипломаты в Брюсселе считают, что приоритет должен быть отдан снижению напряженности в конфликте на Ближнем Востоке, а не введению санкций против министров. Они отмечают, что санкции могут подорвать каналы диалога с израильским правительством и оказаться контрпродуктивными. До сих пор ЕС вводил санкции только против некоторых радикальных израильских поселенцев и связанных с ними структур. tanto Smotrich и Ben-Gvir являются сторонниками политики поселенцев в оккупированных территориях на Западном берегу, что считается незаконным высшим судом ООН.

Министр иностранных дел Израиля осуждает антиизраильские элементы

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац резко осудил предложение Борреля, предупредив о возможных антиизраильских решениях, которые могут быть приняты под влиянием "антиизраильских элементов". Он подчеркнул угрозу Израилю со стороны Ирана и его прокси-террористических организаций и призвал свободный мир поддержать Израиль, а не противостоять ему.

Бorrell отреагировал в четверг, заявив, что некоторые израильские министры распространяли нетерпимую ненависть против палестинцев и предлагали действия, которые нарушают международное право и являются призывом к совершению военных преступлений. Он предложил использовать инструменты ЕС без ограничений для соблюдения уважения к международному гуманитарному праву.

Давление на ЕС возрастает

В последнее время нарастают призывы к изменению позиции ЕС по отношению к Израилю. Правозащитная организация "Амнести Интернешнл" также потребовала строгих европейских санкций из-за политики Израиля в отношении поселений до встречи министров иностранных дел ЕС.

В письме участникам "Амнести Интернешнл" призвала к всеобщему эмбарго на поставки оружия и запрету инвестиций в определенные израильские компании и банки. Кроме того, она рекомендовала ЕС запретить торговлю товарами, происходящими из израильских поселений на оккупированных территориях, в том числе на Восточном Иерусалиме.

Правозащитники ссылаются на июльское решение Международного суда ООН (МСУ) об оккупации Израилем палестинских территорий как основу для своих требований. Высший судебный орган ООН считает оккупацию Израиля незаконной и призывает положить ей конец как можно скорее.

Израиль захватил Западный берег, сектор Газа и Восточный Иерусалим во время Шестидневной войны 1967 года и сохраняет свою оккупацию с тех пор. Палестинцы считают эти территории неотъемлемой частью своего будущего государства. Хотя Израиль вывел свои войска из Газы в 2005 году, он по-прежнему регулирует доступ через сушу, воздух и море. Последующий конфликт в Газе после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года еще больше обострил tensions.

Чехия, как и Германия и Венгрия, выразила скептицизм в отношении введения санкций против Израиля, так как решения о санкциях в ЕС требуют единогласного одобрения.

