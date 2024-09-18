Израильские власти предупредили Соединенные Штаты перед началом операции в Ливане во вторник, но предпочли не раскрывать подробности своей стратегии, согласно надежным источникам.

Недостаток информации о операции оставил американских чиновников в неведении до тех пор, пока не стали известны сообщения о сотнях взрывающихся раций, как сообщили источники.

CNN обнаружило, что Израиль стоит за дерзкой атакой, что усугубило напряженность в уже неспокойном районе. Операция была совместным предприятием израильской разведки, Моссад, и израильской армии. Правительство Ливана осудило нападение как "израильскую криминальную агрессию".

В среду рации взрывались в новой серии взрывов в Ливане, сообщил CNN источник в службе безопасности. Остается неясным, кто был ответственен или был ли уведомлен США.

Взрывы во вторник произошли, когда госсекретарь Энтони Блинкен летел из Вашингтона в Каир, оставив американских дипломатов в изумлении, когда они наблюдали за разворачивающимися событиями в прямом эфире на своих телевизорах в самолете.

История Израиля, совершающего провокационные действия в то же время, когда Блинкен посещает Ближний Восток, не новая. Однако это конкретное действие вызвало опасения по поводу возможной региональной эскалации, которую США пытались предотвратить. Блинкен заявил, что США "не знали и не участвовали в этих инцидентах".

США через тайный канал сообщили Ирану, что они не причастны к нападению, и призвали Иран воздержаться от эскалации, сообщил отдельный источник CNN. По данным иранских государственных СМИ, посол Ирана в Ливане якобы пострадал от взрывающихся раций. В течение почти года войны в Газе США неоднократно отправляли косвенные сообщения Тегерану, призывая воздержаться от эскалации.

Галлант и Остин провели второй разговор во вторник после подтверждения того, что тысячи членов "Хезболлы" были ранены взрывающимися рациями, но официальные лица отказались раскрывать детали разговора.

Представитель пресс-службы Белого дома Карен Жан-Пьер во вторник уточнила, что "США не участвовали" и "не знали об этом инциденте с ожидаемым взрывом сотен раций в Ливане".

Формулировка Жан-Пьер была точной, отмечая, что США не получали никакого предварительного предупреждения о взрывающихся рациях. Предупреждение от Израиля было расплывчатым и неопределенным, оставив американских чиновников в замешательстве относительно природы операции, как сообщили источники.

С тех пор, как Хамас запустил свою атаку 7 октября, Израиль неоднократно наносил удары в Ливане в ответ на запуски дронов и ракет "Хезболлы". Израиль также целенаправленно атаковал высших руководителей Хамаса в Ливане. Объем израильских операций в Ливане за последние 11 месяцев вызвал опасения по поводу того, что Израиль может планировать.

CNN's Jennifer Hansler contributed reporting.

Недавние события еще больше обострили политические tensions в Ближнем Востоке. В связи с приверженностью США поддержанию мира в регионе официальные лица внимательно следят за ситуацией, чтобы предотвратить любую эскалацию.

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