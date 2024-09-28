Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Израильский военный лидер предлагает военное вторжение в Ливан.

Грядут трудные времена:

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Приказы об эвакуации, выпущенные в Израиле, часто приводят к последующим нападениям. Жителям...
Приказы об эвакуации, выпущенные в Израиле, часто приводят к последующим нападениям. Жителям определенных районов Ливана рекомендуется покинуть их.

Израильский военный лидер предлагает военное вторжение в Ливан.

После смертельного авиационного удара, унесшего жизнь лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, главнокомандующий Армией обороны Израиля Херци Халеви заявил о возможности ввода войск в Ливан. По данным источников, Халеви завершил оценку ситуации и утвердил операции для Северного командования вооруженных сил в Цфате.

Выступая во время визита в штаб-квартиру командования на севере Израиля, он сказал, что впереди трудные дни. Армия обороны Израиля находится на самом высоком уровне боеготовности, как в оборонительном, так и в наступательном плане, на всех границах, полностью готовая к предстоящим событиям.

Израиль уже много лет призывает «Хезболлу» отступить от границы с Ливаном, простирающейся на 30 километров на север до реки Литани, с момента принятия резолюции Совета безопасности ООН 1701. Израиль стремится защитить своих граждан на севере страны.

Возможность наземной операции в Ливане для достижения этой цели является предметом спекуляций аналитиков. В пятницу израильская армия провела целевую операцию в пригородах Бейрута, в результате которой погиб Насралла, лидер шиитской paramilitary organization в Ливане.

Насралла, возглавлявший организацию с 1992 года, был одним из самых стойких противников Израиля. Он поддерживал тесные связи с Ираном и Корпусом стражей исламской революции (КСИР), основным спонсором «Хезболлы». Под его руководством милиция превратилась в гораздо более сильную и опасную силу, чем при его предшественнике.

Израиль предупреждает граждан Ливана

Между тем, Армия обороны Израиля предупредила жителей определенных районов Ливана избегать объектов «Хезболлы» и искать убежище. Предупреждение распространяется на жителей Бейка долины на востоке страны, южные пригороды Бейрута и южный Ливан, как объявил представитель Армии обороны Израиля на арабском языке.

Однако многие жители районов, контролируемых «Хезболлой», часто не знают, какие здания используются шиитской милицией. Такие предупреждения об эвакуации обычно являются признаком предстоящих израильских операций.

Европейский союз выразил озабоченность растущей напряженностью между Израилем и Ливаном, призвав к деэскалации и соблюдению международных границ. Европейский союз решительно поддерживает резолюцию Совета безопасности ООН 1701, цель которой - сохранить стабильность в регионе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Россия и Китай якобы сотрудничают в военной операции. Вопрос возникает о том, было ли китайское...
Политика

Китай, как сообщается, предоставляет России беспилотные летательные аппараты для участия в конфликте на Украине.

Китай, как сообщается, предоставляет России беспилотные летательные аппараты для участия в конфликте на Украине. Ходили слухи уже давно о том, что Китай, возможно, не только политически поддерживает Россию, но и поставляет ей оружие для действий на Украине. Согласно последним отчетам, якобы есть твердые доказательства этому. Главный вопрос - вовлечена ли

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Лавров не видит предстоящего возрождения международного сотрудничества.
Политика

Лавров не видит предстоящего возрождения международного сотрудничества.

Лавров не видит предстоящего возрождения международного сотрудничества. Министр иностранных дел России Сергей Лавров решительно отказался даже рассматривать возможность возрождения глобальных отношений. "Какой международный командный дух мы можем действительно обсуждать, когда Запад топчет эти основополагающие принципы глобализации, которые они проповедовали на этой сцене столько лет?" - заявил Лавров на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В 18:22 российский беспилотник смертельно ударил судью Верховного суда Украины.
Политика

В 18:22 российский беспилотник смертельно ударил судью Верховного суда Украины.

В 18:22 российский беспилотник смертельно ударил судью Верховного суда Украины. 17:28 Украина: Россия планирует наступательные операции в регионе Запорожье По данным украинских источников, российские войска готовят наступательные операции в южном регионе Запорожье. Спикер Южного командования Вооруженных сил Украины Владислав Волoshyn заявил на национальном телевидении, что Москва концентрирует войска

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Онлайн-покупки, которые кажутся заманчивыми на платформах электронной коммерции, часто не...
Главные темы

Уход от онлайн-покупок: как избежать проблем электронной торговли

Уход от онлайн-покупок: как избежать проблем электронной торговли Покупки в Интернете могут быть быстрыми и удобными, но иногда и проблемными: сперва товар не приходит, затем не оправдывает ожиданий, а возвращать его приходится в длительное путешествие за границу? Распознаём тревожные знаки до покупки. Товар кажется привлекательным в Интернете, и цена оправдана.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Критики активно выразили свое обоснованное недовольство выбором Яблонски в VfB Stuttgart.
Спорт

Недовольный судья жалуется на личный отвод

Недовольный судья жалуется на личный отвод Свен Яблонски столкнулся с некоторыми проблемами во время матча Бундеслиги между ВФЛ Волфсбург и ВФБ Штутгарт, в частности, с его удалениями: одно можно было исправить с небольшой помощью, другое осталось, вызвав значительное раздражение. Арбитр Свен Яблонски признал свою ошибку в выдаче желтой-красной карточки Атакану

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Россия и Китай якобы сотрудничают в военной операции. Вопрос возникает о том, было ли китайское...
Политика

Китай, как сообщается, предоставляет России беспилотные летательные аппараты для участия в конфликте на Украине.

Китай, как сообщается, предоставляет России беспилотные летательные аппараты для участия в конфликте на Украине. Ходили слухи уже давно о том, что Китай, возможно, не только политически поддерживает Россию, но и поставляет ей оружие для действий на Украине. Согласно последним отчетам, якобы есть твердые доказательства этому. Главный вопрос - вовлечена ли

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Лавров не видит предстоящего возрождения международного сотрудничества.
Политика

Лавров не видит предстоящего возрождения международного сотрудничества.

Лавров не видит предстоящего возрождения международного сотрудничества. Министр иностранных дел России Сергей Лавров решительно отказался даже рассматривать возможность возрождения глобальных отношений. "Какой международный командный дух мы можем действительно обсуждать, когда Запад топчет эти основополагающие принципы глобализации, которые они проповедовали на этой сцене столько лет?" - заявил Лавров на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно