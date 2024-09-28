Израильский военный лидер предлагает военное вторжение в Ливан.

После смертельного авиационного удара, унесшего жизнь лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, главнокомандующий Армией обороны Израиля Херци Халеви заявил о возможности ввода войск в Ливан. По данным источников, Халеви завершил оценку ситуации и утвердил операции для Северного командования вооруженных сил в Цфате.

Выступая во время визита в штаб-квартиру командования на севере Израиля, он сказал, что впереди трудные дни. Армия обороны Израиля находится на самом высоком уровне боеготовности, как в оборонительном, так и в наступательном плане, на всех границах, полностью готовая к предстоящим событиям.

Израиль уже много лет призывает «Хезболлу» отступить от границы с Ливаном, простирающейся на 30 километров на север до реки Литани, с момента принятия резолюции Совета безопасности ООН 1701. Израиль стремится защитить своих граждан на севере страны.

Возможность наземной операции в Ливане для достижения этой цели является предметом спекуляций аналитиков. В пятницу израильская армия провела целевую операцию в пригородах Бейрута, в результате которой погиб Насралла, лидер шиитской paramilitary organization в Ливане.

Насралла, возглавлявший организацию с 1992 года, был одним из самых стойких противников Израиля. Он поддерживал тесные связи с Ираном и Корпусом стражей исламской революции (КСИР), основным спонсором «Хезболлы». Под его руководством милиция превратилась в гораздо более сильную и опасную силу, чем при его предшественнике.

Израиль предупреждает граждан Ливана

Между тем, Армия обороны Израиля предупредила жителей определенных районов Ливана избегать объектов «Хезболлы» и искать убежище. Предупреждение распространяется на жителей Бейка долины на востоке страны, южные пригороды Бейрута и южный Ливан, как объявил представитель Армии обороны Израиля на арабском языке.

Однако многие жители районов, контролируемых «Хезболлой», часто не знают, какие здания используются шиитской милицией. Такие предупреждения об эвакуации обычно являются признаком предстоящих израильских операций.

Европейский союз выразил озабоченность растущей напряженностью между Израилем и Ливаном, призвав к деэскалации и соблюдению международных границ. Европейский союз решительно поддерживает резолюцию Совета безопасности ООН 1701, цель которой - сохранить стабильность в регионе.

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