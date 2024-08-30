Израиль завершает военную деятельность в Хан-Юнисе

Израильская армия завершила свою операцию в Хане-Юнисе и объявила о выводе своих сил из города. Одновременно продолжаются столкновения на Западном берегу. Сообщается, что в результате авиаудара мог погибнуть высокопоставленный лидер ХАМАС.

Израиль объявил о завершении своей операции в Хане-Юнисе и Дейр-эль-Балахе, расположенных в южной части сектора Газа. Во время операции власти заявили об уничтожении более 250 боевиков. Кроме того, была разрушена обширная сеть туннелей ХАМАС протяженностью более 6 километров. Также были найдены останки шести заложников.

Жителям некоторых районов южной части сектора Газа, которых ранее призывали эвакуироваться, разрешено вернуться домой. Об этом объявил военный спикер на платформе X на арабском языке. Эти районы снова стали гуманитарными зонами. Они были эвакуированы из-за военных операций Израиля против ХАМАС в этом районе. Отозванные войска готовятся к следующим операциям в секторе Газа.

По возвращении в Хане-Юнис жители общались с Германским пресс-агентством. Некоторые из них также выразили желание искать пропавших родственников в этом районе. С октября прошлого года в секторе Газа, по данным здравоохранения, контролируемого ХАМАС, было зарегистрировано более 40 000 смертей и более 98 000 ранений. Однако эти цифры не различают между гражданскими лицами и боевиками и на данный момент не подтверждены.

Возможная гибель местного командира ХАМАС

Пока продолжаются столкновения в секторе Газа, Израиль заявляет, что ликвидировал трех членов ХАМАС в результате авиаудара. По словам очевидцев, боевой самолет атаковал машину в Сабабде, к югу от города Дженин. Израильская армия подтвердила смерть командира ХАМАС в Дженине, Вассима Хасема, в результате удара. Хасем, как сообщается, ехал в машине. Два других человека, описанные как радикалы, пытались убежать, но были ликвидированы в результате другого авиаудара израильской армии.

В среду израильская армия начала свою операцию на Западном берегу, направленную на борьбу с "терроризмом". По данным израильской армии и министерства здравоохранения Палестины, погибли не менее 19 палестинцев.

В четверг вечером израильские силы покинули другие палестинские территории, но насилие в Дженине, оплоте боевиков, продолжалось. Журналист агентства AFP задокументировал громкие взрывы и плотный дым, исходящие из лагеря беженцев в Дженине.

В четверг вечером Израиль согласился на временные перемирия в секторе Газа для проведения кампании вакцинации против полиомиелита, как сообщил ВОЗ. Будет три дня "гуманитарных пауз" в центре, юге и севере прибрежного региона, начиная с воскресенья. Эти перемирия позволят вакцинировать более 640 000 детей.

Армия Израиля сообщает об обновлениях своих операций, заявляя, что Комиссия одобрила ликвидацию трех высокопоставленных членов ХАМАС, в том числе командира Вассима Хасема, в результате авиаударов. После вывода Израиля из некоторых территорий местные сообщества выражают надежду на мирный поиск пропавших родственников в этих районах.

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