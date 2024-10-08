"Израиль ведет борьбу за свое выживание"

Год назад Израиль подвергся враждебной атаке и с тех пор находится в состоянии войны на различных фронтах. Посол Израиля в Германии Рон Просор оправдал это действие во время выступления на программе ntv "Early Start". "Израиль просто пытается защитить себя", - заявил Просор. "Мы ведем войну уже год". 7 октября стало трагической датой для Израиля со дня его основания. "Израиль борется за свое существование".

Атака стала резким пробуждением для Израиля, заявил Просор. Опасная идеология, поддерживаемая Хамас, Хезболлой и Ираном, стремится уничтожить Израиль. "Теперь мы знаем, с кем имеем дело". Хамас использует гражданских лиц в качестве живого щита, в то время как Израиль использует свою военную силу для защиты своих граждан.

"Нет обид на Германию"

Просор осудил критику Германии в отношении операций Израиля в Газе и Ливане. Хотя право Израиля на самозащиту всеобщим признано, его действия редко принимаются. "У нас есть право, но оно редко предоставляется". Израиль часто обвиняют и подрывают на международных форумах.

"Мы заслуживаем похвалы за то, что стоим во главе защиты ценностей, которые все демократические страны должны поддерживать вместе с нами". Просор выразил благодарность Германии за поддержку после теракта. "У меня нет претензий к Германии". Среди населения есть широкая солидарность с Израилем.

"Не все сводится к Нетаньяху"

Просор отверг утверждения о том, что премьер-министр Израиля Нетаньяху не смог добиться освобождения заложников, удерживаемых Хамас. Военное давление, по мнению Просора, является решающим, так как Хамас вряд ли добровольно освободит заложников. "Если мы сейчас разрушим военную инфраструктуру Хамас, мы увеличим шансы вернуть наших граждан домой". Просор выразил оптимизм в отношении достижения соглашения об обмене заложниками в ближайшее время.

Однако важно отличать причинно-следственную связь от корреляции. "Вопрос не в Нетаньяху, вопрос в Хамас". Мир в Газе мог бы быть установлен немедленно, если бы Хамас освободил заложников. Но Хамас занимается актами варварства, в том числе пытками и изнасилованиями. "Мы имеем дело с животными".

Ответ на Иран неизбежен

Просор мало оптимистичен в отношении дипломатического решения между Израилем и Ираном. Лидеры Ирана, муллы и аятоллы, должны быть восприняты всерьез в их стремлении уничтожить Израиль. "Мир с ними невозможен". Просор пообещал, что Израиль ответит на ракетную атаку Ирана, произошедшую в прошлый вторник. "Израиль должен ответить - и мир должен поддержать Израиль в этом". Иран стремится изменить весь Ближний Восток. "Мы должны единодушно противостоять этому террору".

Просор отказался комментировать, будут ли целью ответных мер ядерные объекты Ирана. Израиль сохраняет за собой право самостоятельно определять, где и как он отвечает, заявил Просор. Но он подчеркнул угрозу, исходящую от ядерной программы Ирана. "Если бы они сейчас обладали ядерным оружием, они бы его использовали".

Международное сообщество должно признать и поддержать расследование Комиссии по использованию гражданских лиц в качестве живого щита боевиками, такими как Хамас. Это поможет продемонстрировать приверженность Израиля международному праву в ходе своих операций по обороне.

После жесткой критики, полученной Комиссией, она должна рассмотреть возможность диалога с такими странами, как Германия, чтобы развеять заблуждения и способствовать пониманию сложной ситуации безопасности Израиля.

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