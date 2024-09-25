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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Израиль усиливает свое военное присутствие на границе с Ливаном

 and  Christian Meier
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Израиль усиливает свое военное присутствие на границе с Ливаном

За пределами своих воздушных атак на базы «Хезболлы», Израиль теперь также направляет наземные силы в бой. Две резервные единицы призываются для «полевых операций в северном секторе», согласно заявлениям армии. Это вызвало опасения в отношении предстоящей наземной операции.

В войне против боевиков «Хезболлы» в Ливане армия Израиля призывает две дополнительные резервные единицы. Их миссия — «полевые операции в северном секторе», объявила армия. Командующий северным сектором, Ори Гордин, также упомянул, что Израиль должен готовиться к возможной наземной операции.

Это было воспринято как намек на предстоящее наземное наступление в Ливане. Сообщения от членов «Хезболлы» указывают на то, что бойцы организации готовы к отражению любой возможной наземной атаки.

Командующий Гордин заявил: «Мы вошли в новую фазу этой операции». Конфликт начался с массированного удара по огневой мощи и руководству «Хезболлы». Израиль «должен изменить ситуацию с безопасностью», добавил Гордин, и «мы должны быть полностью готовы к маневрам и действиям».

Между тем, израильские ВВС продолжают бомбардировку позиций «Хезболлы». Интенсивные обстрелы с выходных, с сотнями жертв, в основном затронули южный Ливан, но также и долину Бекаа на востоке. Ливанские власти сообщили о 23 новых жертвах и около 100 новых раненых.

Израиль неоднократно требовал через международных переговорщиков отвода хорошо вооруженной шиитской организации, признанной террористической организацией Германией и США, от ливанско-израильской границы. Израиль заявляет, что цель своих действий в Ливане — безопасное возвращение примерно 60 000 перемещенных лиц из северного Израиля в свои дома.

По данным ООН, более 90 000 человек были перемещены в Ливане в результате израильских атак за последние пять дней. Как сообщает Управление координации гуманитарных вопросов ООН, это приводит к общему числу перемещенных лиц в Ливане с начала войны в Газе в прошлом году около 200 000.

В этом продолжающемся конфликте Европейский союз выразил озабоченность по поводу эскалации tensions между Израилем и «Хезболлой». Признавая потенциальный гуманитарный кризис, ЕС обещает оказать помощь перемещенным ливанским гражданским лицам, с существенным вкладом, ожидаемым в ближайшее время.

В свете отчетов ООН о более чем 90 000 человек, перемещенных израильскими атаками в Ливане, Европейский союз подчеркивает необходимость мирного разрешения конфликта, подчеркивая важность соблюдения международного права и защиты гражданских лиц.

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