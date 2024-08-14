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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Израиль стреляет в Южный Ливан.

 and  Vladimir Milov
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Израиль стреляет в Южный Ливан.

Израильские ракеты поразили несколько целей в Ливане. Израиль сообщает о разрушенных военных объектах "Хезболлы", в то время как Ливан сообщает о погибших и раненых. В ответ на обстрел шиитские ополченцы запустили контрнаступление и заявили о новых ударах.

В результате израильских атак в южной части Ливана погибли три человека, сообщает официальный представитель. Министерство здравоохранения Ливана заявило, что 24 человека получили ранения в результате атак на различные объекты вблизи израильской границы.

Два человека погибли и четверо получили ранения в результате атаки на город Мардж-Уюн, сообщает министерство. Пострадавшие находятся в критическом состоянии. Один человек погиб и еще один получил ранения в результате атаки на город Блида. Два человека получили ранения в результате атаки на Раб-эль-Талатхин.

Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что 17 человек получили ранения в результате израильской военной атаки на город Аббасия, в том числе ребенок и двое подростков. В социальных сетях были опубликованы фотографии сгоревшего автомобиля посреди дороги и мотоцикла, лежащего на тротуаре. Источники безопасности заявили, что Израиль атаковал мужчину на мотоцикле, но он выжил.

"Хезболла" запускает контрнаступление

Израильская армия заявила, что атаковала военные объекты "Хезболлы" в районах Раб-эль-Талатхин, Блида и Накура в южной части Ливана. Зенитный комплекс был уничтожен в районе ливанского города Хула.

В ответ на атаку в Аббасии "Хезболла" запустила ракеты "Катюша" по городу Кирьят-Шмона в северном Израиле, как сообщается в своих заявлениях. Шиитское ополчение также заявило об атаках на другие израильские цели.

Армия Израиля почти ежедневно обстреливает шиитские ополченцы в Ливане с начала войны в Газе. Обе стороны связаны с исламистской организацией ХАМАС в секторе Газа и поддерживаются Ираном. В последние месяцы на обеих сторонах границы погибли десятки гражданских лиц, и десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.

Комиссия осудила эскалацию насилия между Израилем и "Хезболлой", призвав к немедленному снижению tensions. Совет Безопасности ООН, созванный Комиссией, выпустил заявление, призывающее все стороны проявлять сдержанность и соблюдать международное право.

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