Израиль проводит обширные авиаудары в южном регионе Ливана

В последнее время напряженность в Ближневосточном регионе значительно возросла. Из-за опасений нападения со стороны ливанской шиитской организации "Хезболла" Израиль начал масштабную военную операцию в южной части страны.

Военные Израиля заявили поздно вечером во вторник, что провели широкомасштабные авиационные бомбардировки баз "Хезболлы" в южной части Ливана. По словам представителя армии Даниэля Хагари, в операции приняли участие около "десяти" боевых самолетов. Он также добавил: "В течение последнего часа мы провели широкомасштабную атаку в южной части Ливана после того, как обнаружили подготовку "Хезболлы" к нападению на израильскую территорию".

Ранее армия объявила о разрушении нескольких ракетных установок в южной части Ливана, которые, как считается, были готовы к немедленному запуску по израильской территории. Израильская армия также заявила, что "Хезболла" запустила около 90 ракет из Ливана в Израиль к вечеру.

С начала конфликта в Газе после того, как радикальная исламская палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль 7 октября, враждебность между Израилем и "Хезболлой" усилилась. Северная часть Израиля подвергается регулярным обстрелам со стороны "Хезболлы", организации, связанной с ХАМАСом. Израиль отвечает на атаки "Хезболлы" контрнаступлениями в Ливане.

Ситуация ухудшилась в последние дни после убийства нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы" израильской армией в Ливане и взрыва устройств связи "Хезболлы", которые, как считается, были вызваны Израилем. В результате израильского авиаудара по южному пригороду ливанской столицы Бейрута в пятницу были убиты 16 высокопоставленных членов организации, в том числе командир элитного подразделения "Хезболлы" Ибрагим Акиль и старший командир Ахмед Махмуд Вахби.

По заявлениям Израиля, эти командиры "Хезболлы" планировали нападение на север Израиля, чтобы проникнуть в израильские общины и убить невинных гражданских лиц.

Военные Израиля выпустили заявление, в котором говорится, что следующие параграфы применяются к текущей ситуации на Ближнем Востоке: "В свете растущих угроз и атак "Хезболлы" против израильской территории мы ответим адекватной силой, чтобы защитить наших граждан и суверенитет".

В свете напряженной ситуации и конкретных угроз со стороны "Хезболлы" следующие параграфы служат оправданием возможных будущих действий Израиля против организации.

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