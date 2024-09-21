Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПрименяются следующие пункты:

Израиль проводит обширные авиаудары в южном регионе Ливана

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута

Израиль проводит обширные авиаудары в южном регионе Ливана

В последнее время напряженность в Ближневосточном регионе значительно возросла. Из-за опасений нападения со стороны ливанской шиитской организации "Хезболла" Израиль начал масштабную военную операцию в южной части страны.

Военные Израиля заявили поздно вечером во вторник, что провели широкомасштабные авиационные бомбардировки баз "Хезболлы" в южной части Ливана. По словам представителя армии Даниэля Хагари, в операции приняли участие около "десяти" боевых самолетов. Он также добавил: "В течение последнего часа мы провели широкомасштабную атаку в южной части Ливана после того, как обнаружили подготовку "Хезболлы" к нападению на израильскую территорию".

Ранее армия объявила о разрушении нескольких ракетных установок в южной части Ливана, которые, как считается, были готовы к немедленному запуску по израильской территории. Израильская армия также заявила, что "Хезболла" запустила около 90 ракет из Ливана в Израиль к вечеру.

С начала конфликта в Газе после того, как радикальная исламская палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль 7 октября, враждебность между Израилем и "Хезболлой" усилилась. Северная часть Израиля подвергается регулярным обстрелам со стороны "Хезболлы", организации, связанной с ХАМАСом. Израиль отвечает на атаки "Хезболлы" контрнаступлениями в Ливане.

Ситуация ухудшилась в последние дни после убийства нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы" израильской армией в Ливане и взрыва устройств связи "Хезболлы", которые, как считается, были вызваны Израилем. В результате израильского авиаудара по южному пригороду ливанской столицы Бейрута в пятницу были убиты 16 высокопоставленных членов организации, в том числе командир элитного подразделения "Хезболлы" Ибрагим Акиль и старший командир Ахмед Махмуд Вахби.

По заявлениям Израиля, эти командиры "Хезболлы" планировали нападение на север Израиля, чтобы проникнуть в израильские общины и убить невинных гражданских лиц.

Военные Израиля выпустили заявление, в котором говорится, что следующие параграфы применяются к текущей ситуации на Ближнем Востоке: "В свете растущих угроз и атак "Хезболлы" против израильской территории мы ответим адекватной силой, чтобы защитить наших граждан и суверенитет".

В свете напряженной ситуации и конкретных угроз со стороны "Хезболлы" следующие параграфы служат оправданием возможных будущих действий Израиля против организации.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Нью-Йоркский отдел полиции опубликовал запись с камеры тела, изображающую инцидент со стрельбой в...
Политика

Демонстрации начались после того, как полиция Нью-Йорка застрелила человека с ножом, в результате чего были ранены еще два невинных человека.

Жители Нью-Йорка начали демонстрации на этой неделе в ответ на раскрытие Нью-йоркской полицией видеозаписей с широковещательной камерой, где виден выстрел полицейского, задержавшего избегающего оплату проезда, носившего нож. Данная ситуация вызвала значительные общественные протесты.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
На ферме в Вестбрук, Мэн, было обнаружено множество пчел, активно летающих возле внешней стены...
Политика

Множество пчел обнаружено в ферме, принадлежащей семье из штата Мэн.

В течение нескольких десятилетий рои пчел, которые насильственно выселили из фермерского дома в Мэне на этой неделе, вызвали considerable суету и обсуждение среди семьи, которая жила на ферме со времен 18 века.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Камала Харрис произносит речь перед Национальной ассоциацией черных журналистов в городе...
Политика

Представитель кампании Камалы Харрис объявил, что она откажется от участия в замечательном ужине Аль Смита в Нью-Йорке перед выборами.

Камала Харрис, вице-президент, не будет присутствовать на грядущем благотворительном вечере Ал Смита в Нью-Йорке в следующем месяце. Вместо этого она отправится в предвыборную поездку в решающий избирательный штат 17 октября, немногим более чем за несколько недель до предстоящих выборов.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Нью-Йоркский отдел полиции опубликовал запись с камеры тела, изображающую инцидент со стрельбой в...
Политика

Демонстрации начались после того, как полиция Нью-Йорка застрелила человека с ножом, в результате чего были ранены еще два невинных человека.

Жители Нью-Йорка начали демонстрации на этой неделе в ответ на раскрытие Нью-йоркской полицией видеозаписей с широковещательной камерой, где виден выстрел полицейского, задержавшего избегающего оплату проезда, носившего нож. Данная ситуация вызвала значительные общественные протесты.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
ДБХ в два раза забивает, Фленсбург празднует следующий гол
Спорт

ДБХ в два раза забивает, Фленсбург празднует следующий гол

ДБХ в два раза забивает, Фленсбург празднует следующий гол В начале сезона в Бундеслиге по гандболу клубы Rhein-Neckar Löwen и SG Flensburg-Handewitt остаются непобежденными. Фленсбург смог обыграть "Фриш Ап Гёппинген" со счетом 37:32 (15:15), в то время как Львы превзошли МТ Мелзунген со счетом 31:26

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В последний момент Селке гарантирует ничью для HSV.
Спорт

В последний момент Селке гарантирует ничью для HSV.

В последний момент Селке гарантирует ничью для HSV. На краю важнейшей домашней победы, 1. FC Кёльн нашёл себя вничью: ХАМБУРГ СВ смог заработать очко благодаря голу в добавленное время от Давида Зелеке. Несмотря на то, что они уступали 0:2 на 6-м туре 2-й Бундеслиги, ХАМБУРГ СВ смогли добиться ничьей

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно