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Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа

Переговоры по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе, похоже, достигли тупика. Однако есть частичный прорыв, но ситуация остается нерешенной.

 and  Hanna Hofmann
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- Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа

Согласно сообщениям, Израиль согласился с недавним предложением о перемирии, которое поддерживается США, как заявил госсекретарь США Antony Blinken. Теперь очередь ХАМАС принять это предложение, сказал Блинкен во время своего визита в Израиль. Он описал свою встречу с премьер-министром ИзраиляBenjamin Netanyahu как "продуктивную".

На встрече с Блинкеном в понедельник Netanyahu заявил, что Израиль готов принять предложение о перемирии. Блинкен выразил поддержку этому решению. Однако теперь ХАМАС должен выполнить свою часть.

Перед встречей с Netanyahu Блинкен встретился с президентом Израиля Исааком Герцогом. Он призвал обе стороны воспользоваться этой "возможной последней возможностью" для перемирия. "Это критический момент, возможно, самый важный, а может быть, и последний шанс на перемирие и освобождение заложников", - сказал он.

Попытки примирить в конфликте в Газе

Блинкен прибыл в Израиль в воскресенье, совершив свою девятую поездку в регион с момента нападения ХАМАС на Израиль и последовавшего конфликта в Газе, который произошел десять месяцев назад. Во вторник он планирует посетить Египет, а затем отправиться в Катар.

Три посредника - США, Египет и Катар - в течение нескольких месяцев пытались договориться о мирном соглашении между Израилем и ХАМАС. США представили новое компромиссное предложение сторонам всего несколько дней назад. В совместном заявлении посредники объявили, что предложение закрывает "остающиеся вопросы".

Как заявил Блинкен во время своего визита, США поддерживают недавнее предложение о перемирии между Израилем и ХАМАС. После продуктивной встречи Netanyahu и Блинкен Израиль заявил о своей готовности принять предложенное перемирие.

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