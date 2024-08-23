Израиль предлагает новый план по Филадельфийскому маршруту, обращаясь к ХАМАСу

Недавнее израильское предложение, демонстрирующее предполагаемые места расположения израильских сил, указывает на снижение числа военнослужащих и военных постов в стратегической зоне, граничащей с Египтом, как сообщил израильский инсайдер. Ранее египетские переговорщики отвергли израильскую карту и отказались передать ее ХАМАС, сочтя ее нереалистичной.

Филиппинский коридор, 14-километровый участок земли в южной Газе вдоль египетской границы, является спорной зоной, над которой в настоящее время осуществляется контроль ЦАХАЛ.

Нахождение израильских сил в Филиппинском коридоре в начальной фазе перемирия является одной из основных точек разногласий между Израилем и ХАМАС. Хотя Израиль настаивает на сохранении юрисдикции над сектором границы, ХАМАС требует вывода израильских войск из этой зоны.

Реакция ХАМАС на новое предложение может повлиять на то, отправят ли они делегатов на запланированную встречу в Каире, назначенную на воскресенье. Если они примут участие, обе стороны могут начать настоящие переговоры - с их делегациями, размещенными в отдельных помещениях, и египетскими и катарскими посредниками, курсирующими между ними.

Новое предложение основано на длительном заседании, состоявшемся в четверг между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его переговорной командой. На этом заседании Нетаньяху согласился на сокращение числа военнослужащих после беседы с президентом США Джо Байденом, который призвал Нетаньяху проявить большую гибкость в отношении Филиппинского коридора.

Снижение числа израильских военнослужащих и военных постов вдоль Филиппинского коридора, предложенное в недавнем предложении, может иметь серьезные политические последствия для региона. В ответ на это предложение ХАМАС выразил желание полностью вывести израильские войска из этой зоны.

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