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Израиль оспаривает ходатайство Международного уголовного суда о ордере на арест премьер-министра Нетаньяху

 and  Vladimir Milov
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Поддержники Израиля митингуют возле главного здания Международного суда. Суд выносит авторитетное...
Поддержники Израиля митингуют возле главного здания Международного суда. Суд выносит авторитетное решение о контроле Израиля над палестинскими территориями.

Израиль оспаривает ходатайство Международного уголовного суда о ордере на арест премьер-министра Нетаньяху

Израильская администрация оспаривает правомерность представленной в Международный уголовный суд (МУС) петиции, требующей ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Как сообщалось на X в пятницу, Израиль "прямо поставил под сомнение компетенцию МУС и законность требования прокурора о выдаче ордеров на арест премьер-министра и министра обороны Израиля", заявил Орен Марморштейн, представитель министерства иностранных дел Израиля.

Прокурор Каррим Хан запросил ордера на арест 20 мая против Нетаньяху и министра обороны Израиля Яова Галанта, а также нескольких видных фигур радикальной исламской палестинской группы ХАМАС по обвинению в преступлениях против человечности и военных преступлениях во время конфликта в Газе. По словам Марморштейна, Хан "не предоставил Израилю возможности изучить выдвинутые прокурором обвинения".

Соединенные Штаты также выразили решительное неодобрение действиям Хана против Нетаньяху и Галанта. Президент Джо Байден назвал запросы ордеров "провокационными". Если панель судей одобрит запросы, то теоретически 124 члена МУС обязаны задержать подозреваемых, если они находятся на их территории. Это может создать проблемы с поездками Нетаньяху и Галанта, например, в ЕС.

Израиль ведет значительную военную операцию в секторе Газа с прошлого октября в качестве ответа на неожиданное масштабное нападение ХАМАС на израильскую территорию 7 октября. По данным израильских источников, во время этого нападения в секторе Газа якобы погибли по крайней мере 1205 человек, а 251 человек был захвачен. С другой стороны, как сообщается ХАМАС (что не может быть независимо подтверждено), более 41 000 человек были убиты во время израильской операции на данный момент.

Израильское правительство решительно возражает против выдачи ордера на арест премьер-министра Нетаньяху, считая это превышением полномочий МУС. Если ордер будет выдан, его исполнение может осложнить поездки Нетаньяху, в частности, в международные destinations.

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