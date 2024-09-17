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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Израиль определил новую цель конфликта

Тысячи продолжают быть перемещены

 and  Ksenia Johnson
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Израиль определил новую цель конфликта

**Напряженность между Израилем и ливанской шиитской милицией «Хезболла» растет, указывая на возможный более крупный конфликт. После встречи с американским посланником Амосом Хохштейном министр обороны Израиля Йоав Галаант заявил, что возвращение перемещенных израильских граждан в свои дома на севере требует «военной операции».

Совет безопасности Израиля назвал возвращение жителей приоритетом войны против ХАМАС в секторе Газа. Израиль привержен достижению этой цели, как сообщил офис премьер-министра. Ранее цели войны Израиля были направлены на ликвидацию военных возможностей ХАМАС, свержение его государственного аппарата, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы сектор Газа не представлял угрозы для Израиля в будущем.

«Хезболла», поддерживаемая Ираном, атаковала Израиль с начала конфликта в Газе год назад, обещая прекратить только после введения перемирия в Газе. Конфликт привел к гибели 623 человек в Ливане, в том числе по крайней мере 141 гражданского. На израильской стороне, включая Голанские высоты, погибли 24 солдата и 26 гражданских.

Израиль требует отвода «Хезболлы»

Израиль требует, чтобы бойцы «Хезболлы» отступили к северу от реки Литани, на расстоянии 30 километров от границы - граница, установленная резолюцией ООН после последней крупной войны между Израилем и «Хезболлой» в 2006 году. Однако за годы «Хезболла» приблизилась к зоне границы, а миротворцы ООН бессильны вмешаться.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится под растущим давлением, чтобы позволить перемещенным израильским гражданам вернуться в свои дома. Еврейские экстремисты призывают восстановить зону безопасности Израиля в южном Ливане, которую он покинул в 2000 году.

Делегация Госдепартамента США в Египте

В этом контексте США стремятся договориться о прекращении огня в Газе, надеясь, что это может способствовать деэскалации между Израилем и «Хезболлой». Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Египет с вторника по четверг, чтобы обсудить усилия по прекращению огня и освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС. Блинкен не посетит Израиль на этот раз, согласно сообщениям СМИ. США являются главным союзником Израиля.

Дипломатическое решение «наилучший подход», чтобы позволить гражданам с обеих сторон границы вернуться в свои дома, сказал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. «Мы будем продолжать призывать к дипломатическому решению», - сказал он. «Мы фундаментально верим, что это в лучших интересах всех сторон».

Однако министр обороны Израиля Галаант выразил сомнения в возможности дипломатического решения в конфликте с «Хезболлой» во время своей встречи с американским посредником Хохштейном. Галаант заявил, что вероятность дипломатического разрешения конфликта снижается из-за связи «Хезболлы» с ХАМАС и ее решимости поддерживать конфликт. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил на встрече с Хохштейном, что жители приграничной зоны не могут вернуться «без существенных изменений в северной ситуации безопасности». Хохштейн работает несколько месяцев, чтобы облегчить напряженную ситуацию на границе между Израилем и Ливаном. Согласно израильским и американским СМИ, Хохштейн предостерег израильских лидеров от катастрофических последствий более крупной войны, которая может выйти за пределы региона.

Арсенал «Хезболлы»

«Хезболла» располагает оценкой в 150 000 ракет, беспилотников и крылатых ракет. По сравнению с последней крупной войной с Израилем в 2006 году «Хезболла» значительно расширила свой арсенал, теперь имея возможность нанести значительный ущерб Израилю. Подобно ХАМАС в секторе Газа, «Хезболла» построила систему подземных туннелей в Ливане, из которых может запускать операции. «Хезболла» может запускать тысячи ракет в день на израильские города, нанося широкомасштабный ущерб критически важной инфраструктуре. Кроме того, такая война имела бы серьезные последствия не только для Израиля, но и для экономически и политически нестабильного Ливана.

Президент Ирана Масуд Песешкян обвиняет Израиль в попытке вовлечь Иран в региональный конфликт. Песешкян сослался на убийство внешнего лидера ХАМАС Исмаила Хания в столице Ирана Тегеране около шести недель назад, как на катализатор агрессии Израиля. «Израиль пытается вовлечь нас в региональную войну через убийство Хания. Мы сохраняем право на самооборону (...),» заявил Песешкян на своей первой пресс-конференции после инаугурации.

Он повторил позицию Ирана по отказу от ядерного оружия и защитил свою ракетную программу. «Если у нас не будет ракет, они (Израиль) будут бомбить нас, как в Газе в любое время. Мы не откажемся от нашей оборонительной способности», - заявил глава правительства. Сразу после исламской революции в 1979 году США и Израиль стали заклятыми врагами Ирана. Воинственные группы, враждебные Израилю, такие как ХАМАС и «Хезболла», спонсируются Тегераном.

С тех пор, как год назад начался конфликт в Газе, угроза пожара висит над регионом. Конфликт в Газе был спровоцирован массовым убийством, совершенным террористами ХАМАС и другими экстремистскими группами, убившими более 1200 человек в Израиле 7 октября прошлого года.

Европейский союз выразил озабоченность растущей напряженностью между Израилем и «Хезболлой», призывая к деэскалации и мирному разрешению конфликта. Европейский союз, будучи значительным международным игроком, выразил поддержку дипломатическому решению, подчеркивая важность избегания более крупного конфликта, который может иметь широкие последствия.

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