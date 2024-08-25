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ПолитикаНовостиКонфликт на Ближнем Востоке

Израиль объявляет 48-часовую национальную кризисную ситуацию.

 and  Vladimir Milov
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Израиль объявляет 48-часовую национальную кризисную ситуацию.

Израиль провел серию ударов по многочисленным целям на территории Ливана, что привело к объявлению режима чрезвычайной ситуации на всей территории страны, начавшемуся в 6:00 местного времени (5:00 CEST). Этот режим будет действовать в течение следующих 48 часов, как объявил министр обороны Йоав Галант. Израильская армия оправдывает свои атаки на позиции шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана, мотивируя это наличием неминуемой угрозы со стороны этого движения. Об этом сообщают источники в ливанской безопасности. В результате запуска ракет из Ливана в сторону Израиля была объявлена тревога в северных регионах Израиля.

Как недавно сообщил спикер израильской армии Дан Хагари, израильские военные обнаружили планы "Хезболлы" по запуску ракет на израильскую территорию. В результате, боевые самолеты ВВС Израиля в настоящее время атакуют цели "Хезболлы", представляющие непосредственную угрозу для жителей Государства Израиль. Эти действия можно расценивать как меры самообороны.

Израильская армия отмечает, что "Хезболла", похоже, планирует полномасштабную атаку на Израиль, подвергая опасности гражданских лиц, проживающих в Южном Ливане. Израильская армия призывает граждан, проживающих в районах, где действует "Хезболла", немедленно эвакуироваться для обеспечения своей безопасности.

В видеообращении спикер израильской армии Дан Хагари заявил, что "Хезболла" планирует запустить ракеты и, возможно, дроны на израильскую территорию "в ближайшее время". Продолжающаяся агрессия со стороны "Хезболлы" может привести к дальнейшей эскалации, угрожая tanto населению Ливана и Израиля, как и всему региону. В связи с этим израильские службы экстренной помощи были приведены в полную готовность, как сообщалось в утренних новостях "Times of Israel".

Прерывания авиарейсов

Высокое напряжение в Израиле привело к тому, что входящие рейсы в аэропорт Бен-Гурион, расположенный недалеко от Тель-Авива, были перенаправлены в другие ближайшие аэропорты, как сообщается в сообщении СМИ. Также было временно приостановлено взлеты из аэропорта, как сообщает "Times of Israel" в сотрудничестве с израильской авиационной администрацией. Самолеты, следующие в Израиль, будут перенаправлены в другие ближайшие аэропорты. Пассажирам рекомендуется следить за любыми изменениями в рейсах, связавшись со своими авиакомпаниями.

После нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября tensions между "Хезболлой", разделяющей проиранские взгляды в Ливане, и израильской армией значительно возросли. В последнее время "Хезболла" регулярно запускала снаряды в сторону Израиля с территории Ливана. В ответ Израиль проводил атаки на цели "Хезболлы" в Ливане.

После смерти лидера ХАМАСа Исмаила Ханийя и военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в конце июля обеспокоенность дальнейшей эскалацией конфликта возросла. Иран и его союзники угрожали Израилю, намекая на возможное возмездие.

Усиление конфликта на Ближнем Востоке, в частности между "Хезболлой" и Израилем, привело к сохранению tensions. Недавнее раскрытие планов "Хезболлы" по запуску ракет на израильскую территорию побудило Израиль принять меры самообороны, что привело к ударам по целям "Хезболлы" на территории Ливана.

Эти конфликты на Ближнем Востоке также повлияли на гражданскую авиацию, в результате чего входящие рейсы в аэропорт Бен-Гурион были перенаправлены из-за высокого напряжения. Пассажирам рекомендуется следить за любыми изменениями в рейсах.

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