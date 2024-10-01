Израиль объявил о начале ограниченной наземной операции в Ливане

Военные силы Израиля начали "ограниченную, локальную" наземную операцию в Ливане, сообщают США. В деревнях, якобы, проводятся рейды.

Военные силы Израиля объявили о начале "ограниченной, локальной" наземной операции в Ливане, цель которой - объекты "Хезболлы" в южной части прилегающей страны. Вблизи израильской границы проводятся "целенаправленные" наземные рейды, как сообщается в заявлении военных. Эти цели были признаны "немедленной угрозой" израильским сообществам в северной части Израиля. "Хезболла" призналась в нападении на израильских солдат возле границы.

Ранее военные Израиля объявили, что план операции разрабатывался в течение нескольких месяцев и получил одобрение политического руководства. Израиль и ливанская шиитская милиция "Хезболла" обменивались ракетным или артиллерийским огнем через границу с начала конфликта в Газе около года назад.

Только несколько часов назад США подтвердили соответствующую наземную операцию Израиля. Согласно Reuters, источники из ливанской безопасности заявили, что ливанская армия отступила от границы с Израилем, а солдаты теперь размещены в пяти километрах к северу от нее.

Военные Израиля заявили, что наземная операция направлена на противодействие деятельности "Хезболлы", что подразумевает непрерывную фазу боевых действий. С проведением рейдов в приграничных деревнях жители опасаются эскалации боевых действий из-за наземных операций военных.

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