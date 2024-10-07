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ПолитикаНовости

Израиль не предоставил гарантий, что он воздержится от ударов по ядерным объектам Ирана, как сообщил CNN высокопоставленный представитель Госдепартамента.

 and  Yaroslav Smith
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Израиль не предоставил гарантий, что он воздержится от ударов по ядерным объектам Ирана, как сообщил CNN высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Представитель заявил, что предсказать, будет ли Израиль использовать годовщину нападений ХАМАС 7 октября для ответных действий, достаточно сложно.

Они выразили надежду на правильный баланс между осторожностью и силой, но, как мы все знаем, гарантий нет, сказал представитель CNN, когда его спросили, давал ли Израиль США гарантии, что ядерные объекты Ирана не являются целью.

На этой неделе президент Байден публично заявил, что США не поддержат Израиль в ударе по ядерной программе Ирана.

Американские официальные лица все еще неясны относительно срока принятия решения или исполнения ответа Израилем.

Когда представителя спросили, может ли Израиль воспользоваться годовщиной ХАМАС 7 октября для ответных действий против Ирана, он признался: "Очень сложно предсказать".

"По моему мнению, они, возможно, захотят избежать седьмого числа. Если что-то и произойдет, то, скорее всего, это будет до или после", - сказал представитель, имея в виду важность этого дня и потенциальное затенение его значения возможной израильской ответной реакцией.

США в течение почти года пытаются предотвратить эскалацию конфликта до масштабов полномасштабной войны и, по словам представителя, им это удается. В настоящее время ситуация находится на грани, добавил представитель.

Мнение представителя о том, что Израиль может избежать годовщины ХАМАС 7 октября для ответных действий, основывалось на чувствительности этого дня и его потенциальном политическом влиянии.

Учитывая политические нюансы процесса принятия решений в Израиле, предсказать их реакцию на действия Ирана достаточно сложно.

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