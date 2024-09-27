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Израиль наносит авиаудары по хранилищам боеприпасов в Бейруте

 and  Yaroslav Smith
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Израиль наносит авиаудары по хранилищам боеприпасов в Бейруте

После проведения значительного авиационного удара в районе Бейрута, столицы Ливана, ВВС Израиля нанесли еще один удар, сообщили военные источники. Целью атаки, по данным военных, было нейтрализовать оружие, принадлежащее проиранской шиитской милиции "Хезболла", спрятанное под жилыми строениями. Спикер армии Даниэль Хагари подчеркнул потенциальный риск повреждения или обрушения зданий в результате взрыва этого оружия.

Ранее армия дала указание некоторым жителям района эвакуироваться. Это относилось к людям, проживающим рядом со зданиями, используемыми преимущественно шиитской милицией "Хезболла", как указано в арабском сообщении, выпущенном спикером израильской армии. Людям было рекомендовано держаться на расстоянии не менее 500 метров от этих зданий, как указано в сообщении. Также были предоставлены карты для помощи в определении точных мест, требующих эвакуации. Согласно местным СМИ, многие люди покинули район. Свидетели сообщают о массовом исходе в районе Лайлаки, где люди спешно покидали район, как видно на видео, опубликованных в социальных сетях.

Интенсивный авиационный удар по штаб-квартире "Хезболлы"

Интенсивный бомбардировок в послеобеденное время в пригороде Бейрута якобы был направлен на то, что Израиль считает штаб-квартирой проиранской шиитской милиции "Хезболла". Перед подтверждением неподтвержденные СМИ сообщали, что целью удара был лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. Ясно выразив удовлетворение точностью удара, спикер израильской армии заявил, что была атакована центральная комманда "Хезболлы".

Некоторые сообщения указывают на то, что Израиль проверяет возможность получения ранений Насраллой во время удара, как сообщает "Axios" со ссылкой на израильский источник. С другой стороны, иранское новостное агентство Tasnim подтвердило, что Насралла находится в хорошем состоянии. Количество жертв удара остается неясным.

После удара Израиль стремится помешать поставкам оружия шиитской милиции "Хезболла" через международный аэропорт Бейрута. Несмотря на поставки оружия Ираном "Хезболле", они встречают сопротивление, сказал Даниэль Хагари. В этом отношении ВВС сейчас патрулируют район вокруг аэропорта Бейрута. На данный момент Ливан, в отличие от своего соседа Сирии, придерживается ответственности и не позволяет перевозку оружия через гражданский аэропорт. Самолеты с оружием запрещено сажать там, заключил спикер.

Более 700 погибших в результате авиационных ударов

С начала прошлой недели Израиль ведет широкомасштабные атаки против иранской поддержки в "Хезболле", Ливане. По данным официальных ливанских цифр, более 700 человек якобы погибли и почти 6000 получили ранения в результате израильских атак с понедельника.

В качестве ответной меры "Хезболла" атаковала несколько целей на израильской территории. Израиль отклонил предложение о прекращении огня, что привело к продолжению атак с обеих сторон.

"Хезболла" начала эскалацию своих атак после начала войны в Газе. Милиция союзничает с радикальной исламской палестинской организацией ХАМАС в секторе Газа, которая спровоцировала конфликт массивной, беспрецедентной атакой на Израиль 7 октября.

Авиаудары, проведенные армией Израиля, в основном были направлены на разрушение военных объектов и складов оружия "Хезболлы", как подтвердили военные источники. Интенсивная бомбардировка в Бейруте якобы была направлена на штаб-квартиру проиранской шиитской милиции "Хезболла", чтобы нарушить их операции и линии поставок оружия.

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