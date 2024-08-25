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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Израиль наносит авиаудары по Хезболле, чтобы сорвать предстоящую наступательную операцию.

 and  Alex Stellmacher
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Израиль наносит авиаудары по Хезболле, чтобы сорвать предстоящую наступательную операцию.

В последнее время ходят слухи о возможной ответной атаке "Хезболлы" против Израиля. По данным военных источников, она вот-вот произойдет. В ответ на это ВВС Израиля принимают меры.

Военные Израиля заявляют, что наносят удары по позициям "Хезболлы" в соседней стране из-за угрозы, которая нависла над страной. Как заявил представитель армии Израиля Даниэль Хагари в начале дня, "Хезболла" планировала запустить ракеты по израильской территории. В данный момент боевые самолеты ВВС Израиля атакуют цели "Хезболлы", представляющие непосредственную угрозу для населения Государства Израиль. Это мера обороны.

"Мы видим, как "Хезболла" готовится к полномасштабной атаке на Израиль прямо у дверей домов гражданских лиц в южном Ливане, подвергая их безопасности риску", - заявило израильское военное командование. "Мы предупреждаем граждан, проживающих в операционных зонах "Хезболлы", покинуть опасную зону в целях собственной безопасности".

С тех пор как в Газе разразилась война после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, столкновения между проиранской "Хезболлой" в Ливане и израильской армией участились. Почти каждый день "Хезболла" обстреливает север Израиля из Ливана. Израиль отвечает ударами по целям "Хезболлы" в Ливане.

После убийства лидера ХАМАС Исмаила Хания и военного chiefs "Хезболлы" Фуада Шукра в конце июля вероятность дальнейшего эскалации конфликта высока. Иран и его союзники угрожают Израилю местью.

Международная комиссия, следящая за ситуацией, выразила обеспокоенность растущей напряженностью между Израилем и "Хезболлой". В свете увеличения атак и угроз Комиссия призывает обе стороны проявлять сдержанность и приоритетно работать над деэскалацией, чтобы избежать возможных жертв среди гражданского населения.

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