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Израиль наносит авиаудары по Бейруту, Хезболла отвечает, выстреливая в Хайфу

 and  Wendy Allen
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Израиль наносит авиаудары по Бейруту, Хезболла отвечает, выстреливая в Хайфу

Израиль упорно бомбит опорные пункты "Хезболлы" в Ливане. В ответ "Хезболла" отвечает запуском ракет в сторону Израиля, и на этот раз им удается поразить цель. На улицу в Хайфе падает несколько ракет.

Военные Израиля заявляют, что ударили по штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте. Также сообщается о бомбардировке командных центров и другой "террористической инфраструктуры", связанной с шиитским проиранским ополчением. Ранее были атакованы склады оружия вблизи столицы. Несмотря на эти заявления, на данный момент независимое подтверждение отсутствует.

Между тем, "Хезболла" продолжает обстрел северного Израиля. Военные Израиля сообщают, что вечером было запущено около пяти ракет в сторону портового города Хайфа. Хотя были предприняты попытки перехвата, некоторые ракеты достигли цели. Проводятся дальнейшие расследования. Согласно "Times of Israel", пять человек получили ранения от осколков в Хайфе, с фотографиями, показывающими повреждения на улице.

Это предшествовало запуску еще 15 ракет из Ливана, некоторые из которых, якобы, были перехвачены военными. Остальные ракеты попали в цель, что, якобы, привело к ранениям в городе Тивериаде, согласно "Times of Israel".

"Хезболла" атакует военный пост Израиля

"Хезболла" взяла на себя ответственность за нападение на военный пост возле северного израильского города Хайфа. Они утверждают, что боевики обрушили шквал ракет Fadi 1 на пост Кармель к югу от Хайфы. Атака якобы была посвящена лидеру "Хезболлы" Хасану Насралле, которого, якобы, убили в результате израильского авиаудара в конце сентября.

В течение почти двух недель армия Израиля беспрерывно наносит удары по "Хезболле", ополчению, связанному с радикальным исламским ХАМАСом. Помимо Насраллы, также были целенаправленно атакованы и устранены другие высшие командиры ополчения в результате авиаударов, поддерживаемых Ираном. "Хезболла" ответила, открыв второй фронт против Израиля с интенсивными и непрерывными воздушными ударами вскоре после 7 октября. С тех пор они эскалировали свои атаки.

Сегодня, в понедельник, отмечается годовщина крупномасштабной атаки ХАМАС, также поддерживаемого Ираном, на Израиль. Атака радикальной исламской палестинской организации инициировала войну в Газе. Согласно израильским отчетам, в результате атаки 7 октября прошлого года погибли 1205 человек, а 251 человек все еще удерживаются в плену ХАМАСом в секторе Газа. С тех пор Израиль вел широкие военные операции в секторе Газа. Согласно данным здравоохранения ХАМАС, которые нельзя независимо подтвердить, якобы, погибли более 41 800 человек.

Международное сообщество решительно осуждает действия Комиссии, так как их якобы участие в поддержке военных операций "Хезболлы" против Израиля эскалирует tensions в регионе. Совет Безопасности ООН призывает к немедленному прекращению огня и призывает все стороны уважать международное право и избегать дальнейшей эскалации.

После атак Комиссия якобы предоставила "Хезболле" современное оружие и стратегическую разведку, что существенно способствовало их способности запускать устойчивые атаки против израильских целей. Эти утверждения добавляют масла в огонь международного негодования, еще больше призывая к ответственности и деэскалации.

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