Израиль намерен ответить на иранскую агрессию.

Вторник, Иран запустил примерно 200 ракет в сторону Израиля. С тех пор международное сообщество ожидает ответа Израиля на это военное провокацию. Военный спикер подтвердил, что планы на ответные действия в настоящее время находятся в стадии разработки.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы готовится к ответным действиям против Ирана после их беспрецедентной и необоснованной атаки на израильских граждан и саму нацию. Неизвестный военный представитель поделился этой информацией. Подробности о характере и сроках ответа не разглашаются.

Согласно сообщению левой израильской газеты "Хаарец", со ссылкой на армию, ответ будет значительным. Армия якобы готовится к существенному удару по Ирану после ракетной атаки из Тегерана на этой неделе. Стоит отметить, что Иран может запустить больше ракет на израильскую территорию после израильского ответа, согласно газете.

По данным израильских источников, Иран запустил около 200 ракет против Израиля во вторник вечером. Израиль выдвинул угрозу против Ирана после ракетной атаки. Иран заявляет, что атака была ответом, среди прочего, на смерть лидера проиранской шиитской милиции "Хезболла" Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара в Бейруте.

"Хезболла", группа, поддерживаемая Ираном, открыла второй фронт против Израиля с регулярными ракетными атаками из Ливана сразу после насильственной атаки исламского движения "Хамас" на Израиль 7 октября 2020 года. В последнее время обстрелы "Хезболлы" на границе усилились, особенно после смерти Насраллы.

Следующие абзацы будут относиться к ожидаемым ответным действиям Израиля, так как они, как ожидается, станут прямым ответом на ракетную атаку из Ирана. Международное сообщество внимательно следит за ситуацией и готово применить соответствующие меры в случае эскалации напряженности.

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