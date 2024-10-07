Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПрименяются следующие пункты:

Израиль намерен ответить на иранскую агрессию.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Перспектива Ирана заключается в том, что массивная ракетная атака на Израиль во вторник была...
Перспектива Ирана заключается в том, что массивная ракетная атака на Израиль во вторник была ответным ударом за смерть лидера Хезбаллы, Насраллы.

Израиль намерен ответить на иранскую агрессию.

Вторник, Иран запустил примерно 200 ракет в сторону Израиля. С тех пор международное сообщество ожидает ответа Израиля на это военное провокацию. Военный спикер подтвердил, что планы на ответные действия в настоящее время находятся в стадии разработки.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы готовится к ответным действиям против Ирана после их беспрецедентной и необоснованной атаки на израильских граждан и саму нацию. Неизвестный военный представитель поделился этой информацией. Подробности о характере и сроках ответа не разглашаются.

Согласно сообщению левой израильской газеты "Хаарец", со ссылкой на армию, ответ будет значительным. Армия якобы готовится к существенному удару по Ирану после ракетной атаки из Тегерана на этой неделе. Стоит отметить, что Иран может запустить больше ракет на израильскую территорию после израильского ответа, согласно газете.

По данным израильских источников, Иран запустил около 200 ракет против Израиля во вторник вечером. Израиль выдвинул угрозу против Ирана после ракетной атаки. Иран заявляет, что атака была ответом, среди прочего, на смерть лидера проиранской шиитской милиции "Хезболла" Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара в Бейруте.

"Хезболла", группа, поддерживаемая Ираном, открыла второй фронт против Израиля с регулярными ракетными атаками из Ливана сразу после насильственной атаки исламского движения "Хамас" на Израиль 7 октября 2020 года. В последнее время обстрелы "Хезболлы" на границе усилились, особенно после смерти Насраллы.

Следующие абзацы будут относиться к ожидаемым ответным действиям Израиля, так как они, как ожидается, станут прямым ответом на ракетную атаку из Ирана. Международное сообщество внимательно следит за ситуацией и готово применить соответствующие меры в случае эскалации напряженности.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вице-президент США и демократическая претендентка на пост президента Камала Харрис выступает с...
Политика

Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Команда Камаллы Харрис запускает новую цифровую стратегию продвижения, на которой бывшие члены администрации Дональда Трампа критикуют предыдущего президента за управление стихийными бедствиями во время его пребывания на посту.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивиды бегут в безопасности после израильской атаки на район Мреиех, расположенный на южном краю...
Политика

Соединенные Штаты в настоящее время не пытаются оживить соглашение о перемирии между Израилем и Хезболлой, по словам сидящих властей.

После двухнедельного периода, когда Израиль сорвал соглашение о перемирии, предложенное США с Хезболлой, americanские власти отказались от активных усилий по возобновлению соглашения и вместо этого сосредоточились на влиянии и ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана, согласно...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Житель Ларри Пайерсон, из Острова Паласс, Южная Каролина, покупает бутилированную воду в местном...
Политика

Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

Ежедневный обзор: пять моментов CNN — новости, которые мог бы пропустить, спеша по своим делам.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно