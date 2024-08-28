- Израиль начинает значительные военные действия на территории Западного берега.

Вчера вечером израильская армия начала крупную операцию в оккупированной Западном Бanke. Сообщается, что антитеррористические операции продолжаются в городских центрах Дженина и Тулькарема, известных своей палестинской военной активностью. Медиа-источники сообщают, что израильские силы используют пехотные подразделения, дроны и снайперов, а также бульдозеры для разрушения инфраструктуры и блокирования всех въездных путей в Дженин.

По данным министерства здравоохранения в Рамалле, двое человек были убиты и несколько ранены в Дженине. Позже палестинское новостное агентство ВАФА сообщило об еще двух смертельных случаях в результате удара израильских дронов по лагерю беженцев возле Тубса. Точные identities погибших не разглашаются. Армия не предоставила подробностей своей операции.

Эта операция считается одной из самых крупных, проведенных армией Израиля в северной части Западного Бanke за последние два десятилетия, как сообщает "Аль-Джазира". Жители Палестины якобы ведут огонь по израильским солдатам из огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в районе беженцев Нура Шамса в Тулькареме. Конфликты также были задокументированы в других городах Западного Бanke.

По данным ВАФА, значительные военные силы проникли в Дженин, в то время как "Аль-Джазира" утверждает, что город полностью изолирован. Израильский новостной сайт "йнеет" сообщает, что сотрудники безопасности ищут разыскиваемых лиц в районах беженцев в Дженине и Тулькареме. Армия якобы окружила больницы обеих городов, не позволяя въезжать машинам скорой помощи.

Ситуация в Западном Бanke обострилась после резни, совершенной ХАМАС 7 октября 2023 года, что привело к войне в Газе. По неофициальным данным министерства здравоохранения Рамалле, более 620 палестинцев были убиты в результате израильских военных операций, вооруженных конфликтов и экстремистских атак с тех пор. За этот период также возросло количество атак на палестинцев со стороны израильских поселенцев.

Частые столкновения с израильской армией происходят в Дженине и Тулькареме. Только в прошлый понедельник, пять человек погибли в результате израильского авиаудара по палестинским боевикам в районе беженцев Нура Шамса в Тулькареме, сообщает министерство здравоохранения.

Лебанон сообщает о подозрительном ударе израильского дрона

Частые столкновения между военными Израиля и вооруженными палестинскими группировками в Западном Бanke сменились почти ежедневными столкновениями с милицией Хезболла и другими организациями в приграничной зоне с Ливаном, что привело к жертвам с обеих сторон. Недавно ливанские источники безопасности и телестанция "Аль-Манар", аффилированная с Хезболла, сообщили о возможном ударе израильского дрона по грузовику на северо-востоке Ливана, примерно в 100 километрах от границы.

Свидетели утверждают, что после атаки произошли взрывы, возможно, из-за того, что грузовик перевозил оружие для Хезболла. Один человек был ранен, сообщает ливанское министерство здравоохранения. Регион известен как оплот шиитской милиции Хезболла. Израиль пока не прокомментировал инцидент.

Выкуп заложника на Ближнем Востоке

В разгар продолжающегося насилия на Ближнем Востоке во вторник произошел небольшой светлый момент с успешным освобождением заложника, захваченного исламской ХАМАС израильскими спецподразделениями. Солдаты нашли Каида Фархана Алькади в одном из многочисленных подземных туннелей ХАМАС в секторе Газа. Как сообщает газета "Волл-стрит джорнал", цитируя представителя израильской армии, они якобы несколько дней искали систему туннелей. "Мы проявили крайнюю осторожность и тщательность, потому что знали, что можем столкнуться с террористами, заложниками или взрывчатыми веществами", - сказал источник.

По данным газеты "Хаарец", Алькади позвал солдат во время операции, и они обнаружили, что он не охраняется.

Это было первое жилое освобождение заложника израильскими войсками из туннеля ХАМАС. Ранее семь человек были освобождены из жилых домов в секторе Газа с большими потерями.

Спасенному заложнику, 52-летнему бедуину, сейчас оказывается медицинская помощь в больнице, и, по данным израильских источников, его здоровье в порядке. Израильские политики и члены семьи выразили радость по поводу его освобождения после 326 дней в плену.

"Весь Негев празднует!"

Бедуины принадлежат к арабскому меньшинству в Израиле, часто сталкиваются с дискриминацией. Их численность оценивается примерно в 250 000 человек по всей стране, многие из которых живут в пустыне Негев на юге Израиля. Один из родственников сказал "йнеету" после операции по освобождению: "Весь Негев празднует!"

При виде своей семьи человек был described как исхудавший. Он якобы свидетельствовал о смерти другого заложника рядом с ним.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Изхак Герцог оба говорили с Алькади, который сказал им: "Делайте все, что можете, чтобы вернуть людей домой. Работайте круглосуточно и не останавливайтесь, пока они не вернутся", - сказал Герцог. "Люди страдают очень сильно; вы не можете себе представить", - сказал Алькади Герцогу.

Алькади якобы был похищен 7 октября с кибуца на границе с сектором Газа, где он работал охранником. Израильские СМИ сообщают, что он отец 11 детей.

Продолжаются усилия по достижению перемирия.

Между тем, столкновения в секторе Газа продолжаются, сопровождаемые попытками достичь перемирия и освободить любых оставшихся заложников. Израильские новостные агентства сообщают, что израильская команда планирует посетить Доху, столицу Катара, для дальнейших переговоров об урегулировании с ХАМАС. Переговоры, которые велись под эгидой Катара, Египта и США, уже давно зашли в тупик.

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