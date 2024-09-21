Израиль начинает очередной раунд атак на определенные объекты Хезболлы.

Военные Израиля объявили удар по жилому району в оживленном пригороде Бейрута, Ливан, как сообщается в их заявлении. Среди погибших - высокопоставленный лидер иранской шиитской организации "Хезболла", а также женщины и дети. Кажется, нет конца израильской агрессии.

После гибели значимой фигуры в проиранских силах "Хезболла", Израиль объявил о продолжении атак на базы этой организации в Ливане. "Военные Израиля в настоящее время бомбардируют объекты, связанные с террористической организацией "Хезболла" в Ливане", - заявил военный в заявлении. Вчера Израиль заявил, что убил как минимум 16 боевиков "Хезболла", в том числе командира элитного подразделения "Хезболла" Радван, Ибрагима Акила, в южном пригороде Бейрута, как сообщают tanto израильские, как и источники "Хезболла".

Сегодня, в субботу, "Хезболла" объявила о гибели еще одного высокопоставленного командира. Кроме Акила, Ахмед Махмуд Вахби, возглавлявший военные операции подразделения Радван в поддержку радикальной исламской организации ХАМАС с 7 октября до начала года, также был убит в результате израильского авиаудара в южной части ливанской столицы.

По словам израильской армии, в результате авиаудара в пятницу в южном пригороде Бейрута погибли как минимум десять высокопоставленных командиров. Армия утверждает, что командиры "Хезболла" тайно собрались в центре жилого района во время атаки. Однако "Хезболла" заявила в субботу, что погибли 31 человек.

"Хезболла планировала вторжение на израильскую территорию"

Кроме того, спикер армии Даниэль Хагари также заявил, что убитые командиры были причастны к планированию операций с использованием противотанковых ракет, ракетных атак и запланированного вторжения на израильскую территорию. По словам Хагари, Акил и другие командиры "Хезболла", убитые в результате атаки, планировали нападение на север Израиля, намереваясь проникнуть в израильские общины и убить мирных жителей.

ХАМАС атаковал южный Израиль в октябре прошлого года, что спровоцировало конфликт в секторе Газа. По данным Израиля, в секторе Газа погибли как минимум 1,205 человек и были взяты в плен 251 человек. По данным ХАМАС, которые невозможно независимо проверить, более 41,000 человек были убиты в результате израильского ответа на атаку.

С 8 октября Израиль подвергается постоянным обстрелам со стороны "Хезболла", связанной с ХАМАС. Израиль отвечает контрнаступательными действиями в Ливане. В результате, с тех пор десятки тысяч человек на обеих сторонах границы были вынуждены покинуть свои дома.

В свете этих продолжающихся конфликтов растут опасения по поводу возможной "войны с Израилем" между Израилем и "Хезболла". Организация обвиняет Израиль в целенаправленных атаках на гражданские районы и высокопоставленных командиров, в то время как Израиль защищает свои действия как ответные меры против военных операций "Хезболла" и якобы запланированного вторжения на израильскую территорию.

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