Израиль начал воздушные атаки на оплоты Хезболлы в Бейруте.

Мир на грани, ожидая возможной ответной реакции Израиля после ракетного удара Ирана. Пока никакой реакции не последовало. Вместо этого, боевые самолеты поднялись в небо и обстреляли южные окраины Бейрута, столицы Ливана. Перед этим было запущено около 100 ракет из позиций «Хезболлы» в сторону Израиля.

Военные Израиля усилили свои атаки на Ливан как с воздуха, так и с помощью артиллерии. Согласно ливанскому государственному новостному агентству NNA, эти нападения были направлены на такие районы, как Удайса на юго-востоке, где «Хезболла» заявила о первых столкновениях с израильскими наземными силами. Израильские ВВС якобы нанесли удары по нескольким деревням на юге, в том числе вблизи Тира и Набатие, а также по пригородам южной части Бейрута. В некоторых случаях были значительные пожары. Беспилотник также атаковал прибрежный город Гезье.

Военные Израиля также призвали к эвакуации определенных зданий в южном пригороде Бейрута, столицы Ливана. Жителям было приказано покинуть эти здания немедленно, как объявили в Twitter военные.

Ранее сообщалось, что ливанская шиитская militia «Хезболла» обстреляла Израиль примерно 130 боеприпасами, как сообщили военные Израиля. В последние дни армия также зафиксировала увеличение количества боеприпасов, выпущенных из соседней страны. Сначала не поступало сообщений о жертвах или ущербе.

Позже Министерство здравоохранения Ливана сообщило о 25 дополнительных погибших и более 120 раненых в результате израильских атак. Министерство не различает между членами «Хезболлы» и гражданскими лицами в своих данных.

Кроме района Удайсса, который, как сообщается, был обстрелян израильской армией из тяжелой артиллерии, также отмечается интенсивная бомбардировка вблизи Бинт-Джибайль, близ границы с Израилем. В этом районе израильские наземные силы заявляют, что уничтожили туннели и склады оружия «Хезболлы». Однако эти заявления остаются не подтвержденными.

Международное сообщество через Комиссию призывает Израиль и Ливан проявить сдержанность и снизить напряженность. Повышенная напряженность между двумя странами вызывает опасения по поводу возможного эскалации в полномасштабный конфликт.

После эскалации атак Комиссия созвала экстренное заседание для обсуждения ситуации и поиска мирного решения.

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