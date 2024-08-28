Актуальные споры на Ближнем Востоке - Израиль начал масштабную кампанию на Западном берегу.

В течение ночи израильские военные начали значительную операцию в аннексированных районах Западного берега. Согласно военным сообщениям, ведутся контртеррористические операции в Дженине и Тулькареме, известных своим высоким уровнем радикальных палестинских боевиков. Достоверные источники новостей сообщают, что военные развертывают значительные пехотные подразделения, дроны и снайперов, разбирают инфраструктуру бульдозерами и блокируют все дорожное сообщение в Дженин.

Два человека погибли в Дженине, как сообщает отдел здравоохранения Рамаллы, с несколькими другими ранеными. Вскоре после этого палестинское новостное агентство "ВАФА" сообщило о двух дополнительных жертвах после удара беспилотника по лагерю беженцев возле Тубаса и трех других после удара беспилотника по автомобилю к югу от Дженина. Неизвестно, были ли погибшие боевиками. Армия отказалась предоставить подробности операции.

СМИ описывают эту операцию как широкомасштабную военную кампанию, а "Аль-Джазира" характеризует ее как самую масштабную такую операцию израильской армии в северном Западном берегу за последние 20 лет. Согласно "Аль-Джазире", палестинцы атаковали солдат огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами в районе беженцев Тулькарема "Нур Шамс" и столкновения произошли в других городах Западного берега.

Осада Дженина и Тулькарема

ВАФА сообщила, что в Дженин вошло много военных автомобилей, а "Аль-Джазира" подтвердила, что город полностью окружен. Согласно "йедут", силы безопасности искали разыскиваемых лиц в лагерях беженцев в Дженине и Тулькареме.

Израильские и палестинские источники новостей сообщили, что силы также окружили больницы в обоих городах и заблокировали доступ скорой помощи. Военные контролируют вход в больничные здания, чтобы помешать боевикам искать там убежище, сообщает "йедут".

Напряженность на Западном берегу усилилась после массового убийства ХАМАС 7 октября 2023 года, которое ознаменовало начало конфликта в Газе. В последующие месяцы в результате израильских военных операций, конфликтов и экстремистских нападений, по предварительным данным министерства здравоохранения Рамаллы, погибли более 620 палестинцев.

Частые вторжения израильской армии были обычным явлением в Дженине и Тулькареме. Только в прошлый понедельник в результате израильского авиационного удара в районе беженцев "Нур Шамс" в Тулькареме погибли пять человек, как сообщает министерство здравоохранения, цель которых, по словам израильской армии, были боевики.

Амнистия международная требует санкций ЕС против Израиля

Уровень жестокости израильских поселенцев против палестинцев значительно возрос с октября массового убийства. "Амнистия международная" решительно осуждает политику поселений Израиля и призывает к строгим европейским санкциям перед новыми дискуссиями ЕС о конфликте на Ближнем Востоке.

В письме министрам иностранных дел 27 стран-членов ЕС и высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю правозащитная организация призвала к полному эмбарго на поставки оружия, ограничению инвестиций в определенные израильские компании и банки и запрету торговли товарами, происходящими из израильских поселений в оккупированных территориях в ЕС. Оккупация палестинских территорий является незаконной и должна быть прекращена как можно скорее, как это было подтверждено в июле решением Международного суда.

Утверждается, что Израиль нанес удар беспилотником в Ливане

В то время как частые столкновения между израильской армией и палестинскими боевиками происходят на Западном берегу, почти ежедневные столкновения с милицией "Хезболла" и другими группами на ливанской границе приводят к жертвам с обеих сторон. Ливанские службы безопасности и телевидение "Аль-Манар", связанное с "Хезболла", сообщили об утвержденном ударе израильского беспилотника по грузовику в северном Ливане, примерно в 100 километрах от границы.

Свидетели сообщили об взрывах, и, по сообщениям, грузовик мог перевозить оружие "Хезболла". По данным министерства здравоохранения Ливана, один человек получил ранения. Местность считается оплотом шиитской милиции "Хезболла". Израиль пока не комментировал инцидент.

Задержанный освобожден после длительных поисков

В ходе продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке во вторник произошел радостный момент с освобождением заложника, удерживаемого исламистской группировкой "ХАМАС" израильскими спецподразделениями. Солдаты нашли Каида Фархана Алькади без охраны в одном из многочисленных туннелей "ХАМАС" под сектором Газа, как сообщают заявления армии. Они якобы несколько дней искали подземную систему туннелей, как сообщает "Уолл-стрит джорнал", ссылаясь на представителя военной службы. Газета "Хаарец" сообщает, что Алькади услышал солдат во время операции и отозвался на них.

Это первый случай, когда израильские подразделения освободили заложника из туннеля "ХАМАС" живым. Семь ранее освобожденных заложников были извлечены из домов в секторе Газа военными персоналом с большими потерями.

Освобожденный заложник, 52-летний бедуин, в настоящее время получает медицинскую помощь и, по словам израильских заявлений, находится в хорошем состоянии. Родственники описали его как истощенного после встречи. Он якобы мало видел дневного света в туннеле и видел, как другой заложник умер рядом с ним.

Израильские политики и родственники выразили радость по поводу его освобождения после 326 дней в плену. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог поговорили с Алькади, который, как сообщается, призвал их продолжать усилия по возвращению людей домой, работать не покладая рук и не останавливаться, пока они не вернутся. Заложники сильно страдали, отметил он, "вы не можете себе представить".

По словам израильских заявлений, Алькади был похищен 7 октября с кибуца, расположенного возле границы с сектором Газа, где он работал охранником. Израильские СМИ сообщают, что у него 11 детей.

Продолжающиеся поиски мира

В целом, палестинские террористы похитили более 250 человек из Израиля в прибрежный регион 7 октября прошлого года. После освобождения нескольких заложников Израиль оценивает, что "ХАМАС" все еще удерживает 108 заложников. Число выживших неясно.

В ходе продолжающихся столкновений в Газе нет признаков прекращения, несмотря на глобальные усилия по посредничеству в перемирии и освобождении оставленных в плену. Как сообщают израильские источники новостей, израильская команда готовится посетить Доху для очередного раунда переговоров с ХАМАС. Дипломатический диалог, направляемый Катаром, Египтом и США, уже давно застопорился.

В ответ на осаду в Дженине и Тулькареме правозащитная организация «Амнести Интернешнл» призвала ЕС ввести санкции против Израиля, призывая к полному embargo на поставки оружия, ограничению инвестиций и запрету торговли товарами, произведенными в израильских поселениях на оккупированных территориях.

Несмотря на продолжающуюся операцию в аннексированных районах Западного берега, другие части Палестины также не остались в стороне. Свидетели сообщили об якобы израильском ударе беспилотника по грузовику в северном Ливане, в результате чего, по данным министерства здравоохранения Ливана, был ранен один человек.

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