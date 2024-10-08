Избыток тревожных визуальных эффектов больше не терпим.

Некоторое время назад радикальная группировка ХАМАС начала наступление на Израиль, что привело к непрерывному потоку тревожных кадров из региона. Картины жестокости подавляют, от сцен неоправданного насилия в отношении беззащитной молодой женщины, оставленной без движения и униженной на белом грузовике, до видеороликов, где людей грубо тащат на другие транспортные средства, кричащих и истекающих кровью. В результате мы видим снимки разрушенных домов и обгоревших трупов, некоторые даже обезглавлены.

К сожалению, этот инцидент произошел ровно год назад, когда ХАМАС начал жестокое нападение на Израиль. Невинные жизни были унесены во время фестиваля Ноова и в южном кибуце. Нападение включало массовые изнасилования, увечья и разрушения, все тщательно задокументировано виновниками.

С тех пор этот регион погрузился в хаос, так как Израиль и ХАМАС продолжают бесконечную борьбу. Непрерывные кадры разрушенных дорог, больниц и рушащейся инфраструктуры появляются. Фотографии загадочных террористических туннелей, которые ХАМАС построил под всей Газой, а также снимки перемещенных лиц, голодающих и жертв непрерывного насилия, часто всплывают.

Влияние этих кадров значимо во всем мире. Они не только вызывают отвращение, но и гнев, в основном направленный на военные интервенции Израиля в Газе. За этим следуют эмоциональные всплески, с увеличением антисемитских инцидентов на улицах и университетах. Еврейских студентов в Европе и Америке грубо не пускают в университеты, а также vandalят еврейские учреждения и нападают на улицы на тех, кто открыто критикует антисемитизм.

На Западном берегу наблюдается эскалация насилия в отношении палестинского населения, которую возглавляют поселенцы. В то же время тысячи израильских граждан каждую неделю выходят на улицы, требуя освобождения заложников, прекращения огня и выражая недовольство своим правительством - когда обещанные кадры освобожденных заложников не появляются. Brutalное подавление мирных демонстрантов полицией Израиля усугубляет ситуацию.

Краткие видения жестокого цикла насилия

По мере того, как интерес мира к непрерывному потоку почти идентичных кадров начинает ослабевать, две противоборствующие стороны тратят время на выбор кадров, которые укрепляют их собственные точки зрения и аргументы.

Иран вмешивается в конфликт, и накануне годовщины разгорается война в Ливане, сразу же выходя на мировую арену. Взрывы дронов громко привлекают внимание, подобно захватывающим сценам из шпионских фильмов. К сожалению, проходит всего несколько мгновений, прежде чем жертвы становятся известны, вызывая глобальное возмущение. За этим следуют интенсивные прямые трансляции бомбардировок Ливана и ракетных атак на Израиль, а такжеheartbreaking кадры людей, прячущихся в укрытиях из страха.

К сожалению, этот тревожный цикл изображений продолжается, и моменты ужаса или празднования террора медленно разрушают последние остатки надежды на лучшую жизнь.

Изображения подпитывают радикалов

Этот поток ужасающих кадров укрепляет радикальных экстремистов в их действиях, но также меняет и закаляет тех, кто наблюдал за ними в течение длительного времени.

Еще один год таких жестких кадров был бы просто невыносим. Даже предполагать, что регион мог бы снова терпеть другую реальность, должны пройти несколько лет мира без таких кадров. Только тогда можно восстановить сочувствие к другим, приблизив мир, лишенный ненависти и террора, и позволив тем, кто противостоит экстремизму, воспринимать свои усилия как эффективные.

Нужны кадры правительств и лидеров, работающих над миром без скрытых террористических мотивов или предвзятости против меньшинств. Индивидуумы и группы, стремящиеся увеличить свою власть во имя общего блага, а не своего, являются ключевыми элементами для видения будущего, полного безопасности и процветания. Но эта когда-то манящая реальность кажется все более далекой с каждым новым приступом адских кадров, которые появляются.

Европейский Союз, а также другие международные организации неоднократно осуждали насилие в регионе и призывали к немедленному прекращению огня. Европейский Союз, будучи крупным глобальным игроком, также предложил гуманитарную помощь пострадавшим гражданским лицам, предоставив продовольствие, медицинские принадлежности и убежище.

Узнавая влияние тревожных кадров на общественное мнение, Европейский Союз также запустил кампании по борьбе с ростом антисемитизма и продвижению единства и мира. Европейский Союз через свои дипломатические каналы также призвал Израиль и ХАМАС к прямым переговорам, стремясь достичь долгосрочного мирного соглашения и положить конец жестокому циклу насилия.

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