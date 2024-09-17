Из Лейена значительные роли занимает правый человек итальянского происхождения.

Загадка, окружающая новый состав команды ЕС, разгадана. Кажется, что гендерное неравенство в коллегии президента ЕС было смягчено благодаря избранию одиннадцати женщин. Однако назначение спорного кандидата Раффаэле Фитто может создать проблему для фон дер Ляйен, поскольку большинство депутатов ЕП, возможно, откажут ему.

Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила в Европарламенте в Страсбурге возможный состав ЕК. Впервые представитель правой итальянской партии "Фрателли д'Италия" Раффаэле Фитто, скорее всего, станет одним из вице-президентов ЕК. Следующая ЕК, как ожидается, будет работать в течение следующих пяти лет, но Фитто может создать сложности.

Итальянец, который ранее был министром по делам Европы премьер-министра Италии Giorgia Meloni, теперь, скорее всего, займет пост комиссара по солидарности и реформам. В этой роли он будет отвечать за Европейский социальный фонд и фонд, ориентированный на региональное развитие, среди прочего, и будет нести ответственность за укрепление самых бедных регионов ЕС.

Политическая головоломка для фон дер Ляйен

Назначение Фитто представляет собой политическую проблему для фон дер Ляйен, поскольку большинство депутатов ЕП должны утвердить новую комиссию. В прошлом некоторые спорные кандидаты были отвергнуты. Например, во время инаугурации фон дер Ляйен в 2019 году депутаты ЕП отклонили кандидатов из Венгрии и Румынии из-за "конфликта интересов". В принципе, парламент ЕС может только утвердить или отклонить комиссию в целом.

Фитто спорен из-за своей связи с правой партией Мелони. В последние дни против его назначения выразили протест фракции социал-демократов, зеленых и либералов.

Ко-глава фракции "Зеленые" в Европарламенте Тереза Ринтке заявила: "Важная должность для признанного правого популиста неправильно указывает на опасный сдвиг вправо". Ко-глава фракции "Левые" в Европарламенте Мартин Ширдеван также предостерег от "поддержки дальнейшего правого дрейфа". Вместо этого необходимы важные политические изменения.

Поддержка из консервативных кругов

Тем не менее, существуют и другие точки зрения. Во многих кругах Брюсселя Фитто считают умеренным и проевропейским. Лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер даже назвал его "миротворцем". Он безусловно подходит для этой роли, сказал Вебер немецкому пресс-агентству. Комиссия должна быть комиссией, которая объединяет Европу. Вот почему он активно поддерживает представительство Италии в комиссии. ЕК с персоналом около 32 000 сотрудников предлагает законы для сообщества и следит за исполнением законодательства ЕС. Если планы фон дер Ляйен сработают, новая комиссия начнет свою работу 1 ноября. Посмотрим, произойдет ли это.

Недостижение цели по гендерному равенству

Фон дер Ляйен потратила недели на тщательное составление своего персонального портфеля. На социальных сетях и за закрытыми дверями ходили слухи о том, кто займет ту или иную должность.

Фон дер Ляйен стремилась добиться сбалансированного соотношения женщин и мужчин в руководстве комиссии. К сожалению, этот цель, похоже, не была достигнута. В настоящее время кажется, что в новой комиссии будет больше мужчин, чем женщин, поскольку многие главы государств и правительств не выполнили просьбу фон дер Ляйен выдвинуть как мужчину, так и женщину.

В отличие от заявленной фон дер Ляйен приверженности гендерному равенству, большинство выбранных ею кандидатов были мужчинами.

Выходящий французский министр иностранных дел Стефан Сежурне, скорее всего, присоединится к будущей комиссии в качестве комиссара по промышленной стратегии, что является очень влиятельной ролью, учитывая стремление комиссии к промышленной политике. Сежурне неожиданно отказался в понедельник после спора с фон дер Ляйен и отказался от своей должности комиссара по внутреннему рынку.

Испанская кандидатка Тереза Рибера, скорее всего, станет комиссаром по конкуренции. Словакия Марош Шефчович, скорее всего, станет комиссаром по торговле. Новая должность комиссара по обороне будет занята Литвой Андриус Кубилюс. Экономический портфель будет передан Латвии Валдису Домбровскису. Каждая из 27 стран-членов могла выдвинуть кандидата, а фон дер Ляйен выбрала представителя Германии. Согласно персональным планам, в коллегии будет 11 женщин, что составляет 40-процентную квоту.

Комиссия ответственна за инициирование политических инициатив ЕС и исполнение законов и программ в качестве исполнительного органа. Она также управляет бюджетом ЕС и ведет переговоры о международных соглашениях.

Европейский парламент будет иметь решающее слово в том, сможет ли Раффаэле Фитто, спорный выбор из-за своей связи с правой итальянской партией "Фрателли д'Италия", стать вице-президентом ЕК. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен не смогла добиться сбалансированного гендерного соотношения в своем персональном портфеле, несмотря на свою приверженность гендерному равенству, с ожиданием большего числа мужчин в новой комиссии, чем женщин.

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