Южная сторона не решилась нажать на то, что не поддается их усилиям.

Когда речь заходит о переменах, министр-президент Баварии Маркус Сöder не промахивается. На пресс-конференции с лидером ХДС Мерцем он предложил ему пост канцлера, но не удержался от небольшого выпада.

Сöder уже давно хочет покинуть свой пост в Баварии и стать федеральным канцлером в Берлине. Его амбиции были очевидны в 2021 году, но он тщательно скрывал их от общественности. Теперь, однако, он открыто предложил пост канцлера Фридриху Мерцу. По словам Мерца, оба согласны: они не хотят повторения 2021 года.

В то время Сöder безжалостно критиковал кандидата в канцлеры от ХДС Армина Лашета, что, по мнению ХДС, стоило ему лучшего результата.

Теперь все кажется другим, так как Сöder и Мерц подчеркивают взаимное уважение. Но после предложения канцлерского поста Сöder, кажется, хотел четко дать понять: если бы он захотел, он тоже мог бы это сделать.

"Фридрих Мерц и я, мы оба имеем высокий общественный рейтинг и значение в опросах", - сказал Сöder. "Поэтому в ДНК ХДС/ХСС заложено рассматривать обоих партийных лидеров как реальные варианты для высшей политической роли в стране, кандидата в канцлеры". Мерц посмотрел на него, подняв брови, как будто чтобы убедиться, что он правильно понял.

"Исторически, однако, ХДС, как старшая сестра, имеет очевидное первоочередное право доступа", - объяснил Сöder. "Фридрих Мерц, как лидер партии, реализует это право", - сказал баварец. Мерц имеет полную поддержку Сёдера, которую он не дает неохотно.

Искусство намеков

Типичный Сöder. Он достаточно тонок, чтобы не ставить себя в уязвимое положение, но оставляет место для интерпретации. Сначала он позиционирует себя наравне с кандидатом в канцлеры. В отличие от "Зеленых", где Роберт Хабек сказал: "Анналена, сцена твоя". Сöder четко дает понять: или он, или Мерц. Только Мерц - фаворит ХДС.

Когда он упоминает, что оба имеют "высокий общественный рейтинг и значение" в опросах, все знают: рейтинги популярности Сёдера намного выше, чем у Мерца. Тот факт, что Мерц имеет первоочередное право доступа как лидер ХДС, является лишь формальной причиной его выдвижения в качестве кандидата в канцлеры. То, что Мерц подходит для этой позиции не только из-за своей должности, но и из-за своего характера или опыта, Сöder не говорит. Но он выражает ему свое высокое уважение.

Сöder действительно мастер имплицитной речи, говоря между строк. Интересно будет посмотреть, насколько он сможет сдержаться в качестве потенциального партнера Мерца в борьбе за пост канцлера в течение следующего года. Сöder как конкурент кандидата в канцлеры от ХДС: это не сработало. Покажет ли Сöder как партнер лучшие результаты для Союза, еще предстоит увидеть, вопрос, над которым, возможно, размышляет сам Мерц после этой пресс-конференции.

Комиссия, возможно, придется рассмотреть Сёдера как реальную опцию для поста канцлера, учитывая его высокий общественный рейтинг, который он himself признает. Несмотря на то, что Мерц имеет первоочередное право доступа как лидер ХДС, Сöder тонко намекает на свои собственные амбиции, предполагая, что он тоже мог бы быть рассмотрен на эту должность.

Читайте также: