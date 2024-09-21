Южная Каролина готова осуществить первую казнь через десять лет, получив необходимые лекарства для процедур смертельной инъекции.

Оуэнс, 46 лет, должен встретить свой конец через казнь за убийство Айрин Грейвс, согласно Департаменту исправительных учреждений штата**. Высший суд штата вновь отказался приостановить казнь в четверг.

Оуэнс подал ходатайство о помиловании губернатору Генри МакМастеру, как сообщает Ассошиэйтед Пресс. Если МакМастер откажется от этого ходатайства в пятницу, смертный приговор Оуэнса станет первым исполнением смертного приговора в Южной Каролине посредством смертельной инъекции после почти десятилетних проблем со снабжением необходимыми лекарствами.

Грейвс, 41-летняя мать троих детей, трагически погибла во время ограбления, работая ночную смену в магазине в Гринвилле 1 ноября 1997 года, как сообщает аффилированный с CNN WHNS.

В момент убийства Грейвс Оуэнсу было всего 19 лет, как сообщило AP. Он был приговорен к смертной казни через два года после признания виновным в убийстве, вооруженном ограблении и уголовном сговоре, согласно департаменту исправительных учреждений.

Оуэнс также признался в убийстве своего сокамерника в 1999 году во время отбывания наказания после вынесения приговора, как сообщает WHNS.

МакМастер примет решение о помиловании в телефонном звонке в тюрьму в момент, предшествующий запланированному началу смертельной инъекции, как сообщает AP. С 1976 года никому на death row в Южной Каролине не было даровано помилование губернатором, согласно Центру информации о смертной казни.

Во второй раз за этот месяц Верховный суд Южной Каролины отказался приостановить казнь Оуэнса, несмотря на новое заявление, подписанное в среду его сообщником Стивеном Голденом, который теперь заявляет, что Оуэнс не присутствовал во время ограбления и убийства, согласно документам суда.

Оуэнс подал два отдельных ходатайства 30 августа и 5 сентября, прося суд отложить казнь. Суд отклонил оба ходатайства 12 сентября и не увидел причин пересматривать свое решение в четверг.

Заявление Голдена также утверждает, что он сам не был стрелком, но знает личность стрелка, согласно распоряжению суда.

Суд отметил, что Оуэнс ранее признался в убийстве пяти человек, в том числе двум сотрудникам правоохранительных органов и своей подруге.

Верховный суд Южной Каролины выдал приказ о казни Оуэнса департаменту исправительных учреждений штата 23 августа.

Оуэнсу было предложено выбрать между смертельной инъекцией, электрическим стулом и расстрелом два недели назад, согласно департаменту исправительных учреждений, но он предоставил своему адвокату Эмили Паавола право сделать выбор, согласно документам суда.

Паавола выбрала смертельную инъекцию для своего клиента, согласно документам. AP и CNN связывались с адвокатами Оуэнса за комментариями.

Казнь перенесена с 2021 года

Казнь Оуэнса была первоначально назначена на 25 июня 2021 года, но процесс был приостановлен в этом месяце после того, как Верховный суд Южной Каролины приостановил казни Оуэнса и другого заключенного, приговоренного к смерти, Брэда Сигмона, как сообщает CNN ранее.

Суд приостановил их казни, пока не будут урегулированы процедуры для нового метода казни в Южной Каролине - смерти от расстрела.

В мае 2021 года вступил в силу закон Южной Каролины, позволяющий заключенным выбирать между смертельной инъекцией, электрическим стулом или расстрелом, если лекарства для смертельной инъекции недоступны, согласно законодательству Южной Каролины.

Из-за проблем со снабжением лекарствами для смертельной инъекции в то время и отсутствия установленного метода расстрела единственным методом казни была смерть от электрического стула. Адвокаты Оуэнса и Сигмона утверждали, что 109-летний метод казни штата является жестоким и необычным, согласно AP.

Официальные лица Южной Каролины объявили в сентябре 2023 года, что они готовы возобновить смертельные инъекции после получения необходимых лекарств.

Казнь Оуэнса запланирована на около 6 часов вечера.

В отчете CNN участвовали Джеймиел Линч и Трэвис Калдвелл.

Оуэнс и его юридическая команда активно добиваются помилования от губернатора Генри МакМастера, надеясь избежать своей казни.

Если ходатайство Оуэнса о помиловании будет отклонено МакМастером, это будет первой казнью посредством смертельной инъекции в Южной Каролине после возобновления доступа к необходимым лекарствам после десятилетних проблем со снабжением.

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