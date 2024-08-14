ЮНИСЕФ предупреждает о тепловом стрессе для детей и беременных женщин

Высокие температуры представляют значительную угрозу, особенно для детей и беременных, согласно данным ЮНИСЕФ. По всему миру один из пяти детей живет в регионе, где количество дней с экстремальной жарой в год в два раза больше, чем 60 лет назад. К такому выводу пришла аналитика агентства ООН по делам детей.

Мальчики и девочки в африканских странах, в частности Мали, Нигере, Сенегале и Судане, страдают больше всего. Там 123 миллиона детей испытывают температуру выше 35°C в среднем одну треть года. Многие дети в Латинской Америке и Карибском бассейне также страдают от возрастающей жары.

ЮНИСЕФ предупреждает, что экстремальные температуры увеличивают риск теплового и солнечного удара и есть данные о неврологических последствиях и влиянии на психическое здоровье. Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел подчеркнула опасность для детей: "Молодые тела нагреваются быстрее и охлаждаются медленнее". Например, младенцы особенно чувствительны к высоким температурам из-за более быстрого сердцебиения.

Беременные женщины также находятся в зоне риска. Избыточная жара связана с осложнениями беременности и может привести к преждевременным родам или мертворождению.

Увеличение числа дней с экстремальной жарой вызывает обеспокоенность в отношении получения образования в уязвимых к теплу регионах, так как более высокие температуры могут повлиять на концентрацию и успеваемость учащихся в школе. Кроме того, медсестры и акушерки нуждаются в специальной подготовке для управления осложнениями беременности, усугубляемыми повышением температуры, чтобы обеспечить наилучшие результаты для здоровья беременных женщин.

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