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ЮНИСЕФ определяет детей как особо уязвимых к возникающему штамму Mpox.

 and  Ksenia Johnson
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ЮНИСЕФ определяет детей как особо уязвимых к возникающему штамму Mpox.

ЮНИСЕФ, будучи организацией ООН по вопросам детского благополучия, считает детей особо уязвимыми перед последней версией болезни оспы обезьян. В результате организация призывает приоритезировать потребности детей в мероприятиях по контролю за заболеванием, заявила Этлева Кадилли, региональный директор ЮНИСЕФ для Восточной и Южной Африки.

Она отметила, что ситуация в Бурунди особенно тревожная, с почти удвоившимся числом инфекций за неделю, согласно последним данным Африканского центра заболеваний. Из этих случаев около 60% приходится на детей и подростков, при этом один ребенок в возрасте до пяти лет заболевает на каждые пять зарегистрированных случаев, подчеркнула Кадилли. Кроме того, вспышки кори произошли в нескольких регионах Бурунди, при этом многие дети не вакцинированы и страдают от недоедания.

Эпицентр вспышек оспы обезьян все еще находится в Центральной Африке, в частности в Демократической Республике Конго, где с января было зарегистрировано около 17 800 случаев.

Всемирная организация здравоохранения недавно подняла уровень тревоги до максимального из-за вспышек оспы обезьян в Африке и потенциально более опасной разновидности - кlade Ib. Планируется поставка 50 000 доз вакцины в Демократическую Республику Конго, а также в Бурунди, Уганду, Кению и Руанду.

В свете повышенного уровня тревоги Всемирной организации здравоохранения важно, чтобы другие уязвимые страны, такие как Бурунди, получили необходимые ресурсы для контроля над заболеванием. К сожалению, другие дети в Бурунди, а также не вакцинированные и страдающие от недоедания, особенно восприимчивы к продолжающимся вспышкам кори.

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