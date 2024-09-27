Юбертус Хайл выступает за сохранение пенсионных систем

Министр труда Германии Хайнц Хайль выступал в Бундестаге с презентацией второго пакета пенсионных реформ (Rentenpaket II). Несмотря на многочисленные изменения и трансформации за годы и десятилетия, Хайль подчеркнул, что пенсионная система является "главной опорой в старости". Он сказал это на заседании парламента в пятницу. По его словам, "так и должно остаться в будущем".

Правительство не может гарантировать безопасность во всех аспектах жизни, признал министр. Однако, когда речь идет о "главных вызовах нашего времени", задача политики - гарантировать безопасность людей - в первую очередь безопасность в старости. Хайль повторил: "Именно это мы и делаем с помощью второго пакета пенсионных реформ".

Пенсионная система остается "основой пенсионной безопасности в Германии". Для большинства людей здесь это самый значительный и для многих - единственный источник пенсионной безопасности, особенно в восточной Германии, отметил Хайль.

Министр труда предостерег от противопоставления молодых и старых в пенсионном вопросе. "Да, речь идет о 21 миллионе пенсионеров сегодня, речь идет о уважении к их пожизненным вкладам". Они "заслужили достойную пенсию".

Несмотря на различные изменения и разработки, министр твердо верит, что "главным источником пенсионной безопасности остается пенсионная система". Более того, Хайль подчеркивает, что важно сохранить это как "главную опору для большинства людей и часто единственный источник пенсионной безопасности, особенно в восточной Германии".

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