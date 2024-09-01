- "Итоги выборов указывают на уменьшение легитимности коалиции светофоров".

Президент ХДС в Саксонии и выдвиженец партии, Майкл Креtschmer: "Это не будет прогулкой, как отметил Креtschмер на праздновании ХДС. Но есть один момент, в котором я абсолютно уверен: благодаря многочисленным дискуссиям и сильной заинтересованности в помощи этому региону, мы можем создать стабильное правительство для Саксонии, которое ставит регион на первое место и движется с скромностью."

Главный кандидат АФД в Тюрингии, Бьорн Хёкке: "Обойти нас невозможно, если вы хотите стабильности в Тюрингии. Без участия АФД в Тюрингии не будет спокойствия."

Лидер СДПГ, Ларс Клингебейль: "Моя цель - чтобы мы улучшили свои результаты, - сказал Клингебейль в воскресенье вечером в ARD, имея в виду плохие показатели его партии. Однако СДПГ превзошла ожидания, считает Клингебейль. Это потому, что СДПГ боролась, объяснил лидер партии. Тем не менее, этот результат "не повод для празднования", признал он. "Нам нужно обращаться к повседневным заботам людей; нам нужно вести диалог", - подчеркнул Клингебейль. В частности, рост АФД "это то, что я не могу принять".

Спahn видит сходства с БСВ

Политик ХДС, Йенс Шпан: Вопрос о сотрудничестве с Альянсом за прогресс и социальную справедливость (БСВ) на уровне земли для Шпана не исключен. По словам заместителя председателя фракции Союза, БСВ в Тюрингии в основном сосредоточено на земельной политике, заявил он в ARD. Есть сходства с ХДС в вопросах, таких как планшеты в школах, лучшее образование и развитие сельских районов. Он более осторожен, если Сахра Wagenknecht сама будет иметь большее влияние.

Председатель FDP и федеральный министр финансов, Кристиан Линднер: "Результаты в Саксонии и Тюрингии разочаровывают", - написал он в X. "Но тот, кто ошибочно считает, что мы сдаемся в борьбе за либеральные ценности, ошибается".

Генеральный секретарь FDP, Биджан Джир-Сарай: "Несмотря на горечь этой ночи, нет причин для уныния или гнева", - сказал Джир-Сарай в ARD. "Вечером это, безусловно, разочарование для меня, но также и краткосрочное разочарование и мотиватор".

Результаты выборов в Тюрингии "значительный переломный момент для нашей страны"

Заместитель председателя FDP, Вольфганг Кубicki: "Результат выборов показывает: коалиция трафика потеряла свою легитимность". Если избиратели откажутся от коалиции таким образом, это должно иметь последствия, написал Кубicki в X. "Люди чувствуют, что эта коалиция вредит стране. И она действительно вредит Свободной демократической партии".

Лидер партии "Зеленые", Омид Нурипуур: "Даже если министр-президент последние два года фактически боролся против своего собственного народа: честно говоря, моя боль сегодня мала по сравнению с тем фактом, что мы имеем значительный переломный момент, и открыто правоэкстремистская партия впервые с '49 года стала самой сильной силой в земельном парламенте".

Председатель партии "Зеленые", Рикарда Ланг: "Если АФД удалось стать самой сильной силой в земельном парламенте, Тюрингия - и я надеюсь, что этого не произойдет, - тогда это значительный переломный момент для нашей страны".

Заместитель председателя партии "Зеленые" в Бундестаге, Каtrin Гёринг-Экхардт: "Выборы в Тюрингии - это демократический тест для этой страны", - пишет политик-зеленый в коротком сообщении X. "Впервые в истории Федеративной Республики АФД, правоэкстремистская, антидемократическая партия, стала самой сильной силой в земельном парламенте. Это должно служить сигналом тревоги, везде в Германии, чтобы сохранить нашу свободу".

Лидер Левой партии, Мартин Ширдеван: "Конечно, правое отделение от Альянса, возглавляемое Сахрой Wagenknecht, особенно повлияло на мою партию и левое общество", - сказал Ширдеван в ZDF. "Должно признаться, БСВ - это подарок для АФД, потому что левое общество и моя партия страдают от этого больше всего, но крайне правые укрепляются благодаря БСВ и его позициям".

В контексте возможных переговоров о коалиции в Саксонии Майкл Креtschmer, выдвиженец ХДС, может рассмотреть роль и позицию АФД, так как Хёкке, главный кандидат АФД в Тюрингии, заявил, что их нельзя игнорировать, если хочется стабильности.

Во время анализа результатов выборов лидер Левой партии Мартин Ширдеван подчеркнул влияние Альянса за прогресс и социальную справедливость (БСВ) на силу АФД, что потенциально может создать хрупкий баланс для партий, подобных ХДС, в будущих коалициях.

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