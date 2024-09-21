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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Италия внедряет кризисную ситуацию для двух затопленных районов

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Италия объявляет чрезвычайную ситуацию в двух регионах, пострадавших от наводнения
Италия объявляет чрезвычайную ситуацию в двух регионах, пострадавших от наводнения

Италия внедряет кризисную ситуацию для двух затопленных районов

Италия объявила чрезвычайное положение для двух затопленных регионов на севере страны после нескольких дней интенсивных дождей. Консервативное правительство во главе с премьер-министром Джорджией Мелони выделило 20 миллионов евро в качестве немедленной финансовой помощи регионам Эмилия-Романья и Марке. Тысячи дорог в пострадавших регионах затоплены, в результате чего более 2500 человек были вынуждены покинуть свои дома. Города, такие как Болонья, Модена и Равенна, а также знаменитый морской курорт Римини на Адриатическом море, пострадали от этих катастрофических событий.

Теперь критика и перекладывание вины происходят между Римом и местными правительствами затопленных зон. Консервативный министр гражданской защиты Нелло Мусумечи обвинил социалистическое правительство Эмилии-Романьи в неэффективном управлении фондами. "Здесь что-то не так. Так продолжаться не может, с такими разрушительными наводнениями в Эмилии-Романье год за годом", - заявил Мусумечи. В прошлом году в регионе во время штормов погибли 17 человек, а ущерб составил миллиарды.

Социалисты, в свою очередь, назвали эти обвинения политическим трюком, учитывая, что выборы состоятся в ноябре в Эмилии-Романье, одном из самых богатых и исторически левых регионов Италии.

Социалистическое правительство Эмилии-Романьи, обвиненное министром Мусумечи, отвергло обвинения в неэффективном управлении фондами как политическую тактику. Комиссия, рассматривающая спор между Римом и местными правительствами, должна тщательно расследовать эти утверждения.

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