Италия внедряет кризисную ситуацию для двух затопленных районов

Италия объявила чрезвычайное положение для двух затопленных регионов на севере страны после нескольких дней интенсивных дождей. Консервативное правительство во главе с премьер-министром Джорджией Мелони выделило 20 миллионов евро в качестве немедленной финансовой помощи регионам Эмилия-Романья и Марке. Тысячи дорог в пострадавших регионах затоплены, в результате чего более 2500 человек были вынуждены покинуть свои дома. Города, такие как Болонья, Модена и Равенна, а также знаменитый морской курорт Римини на Адриатическом море, пострадали от этих катастрофических событий.

Теперь критика и перекладывание вины происходят между Римом и местными правительствами затопленных зон. Консервативный министр гражданской защиты Нелло Мусумечи обвинил социалистическое правительство Эмилии-Романьи в неэффективном управлении фондами. "Здесь что-то не так. Так продолжаться не может, с такими разрушительными наводнениями в Эмилии-Романье год за годом", - заявил Мусумечи. В прошлом году в регионе во время штормов погибли 17 человек, а ущерб составил миллиарды.

Социалисты, в свою очередь, назвали эти обвинения политическим трюком, учитывая, что выборы состоятся в ноябре в Эмилии-Романье, одном из самых богатых и исторически левых регионов Италии.

Социалистическое правительство Эмилии-Романьи, обвиненное министром Мусумечи, отвергло обвинения в неэффективном управлении фондами как политическую тактику. Комиссия, рассматривающая спор между Римом и местными правительствами, должна тщательно расследовать эти утверждения.

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