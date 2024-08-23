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ПолитикаНовости

Источники говорят, что Салливан, как ожидается, посетит Китай на следующей неделе, поскольку США пытаются контролировать свои двусторонние отношения.

Следующей неделе, по сообщениям, помощник по национальной безопасности Президента Джо Байдена Кейт Суливан отправится в Китай. В его графике - встреча с главой МИД Китая Внг Йи. Цель - предотвратить эскалацию конкуренции между двумя странами в военно-конфликтную фазу, в то время как старания...

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Як Salmon, американский советник по национальной безопасности, partecipates в пресс-конференции в...
Як Salmon, американский советник по национальной безопасности, partecipates в пресс-конференции в Киеве, Украина, 20 марта 2024 г.

Источники говорят, что Салливан, как ожидается, посетит Китай на следующей неделе, поскольку США пытаются контролировать свои двусторонние отношения.

Сулливан, как сообщает источник CNN, собирается отправиться в путь в начале недели на длительное путешествие, которое включает в себя несколько встреч с высокопоставленными китайскими чиновниками.

За последние несколько лет Салливан и Ванг установили модель проведения встреч каждые шесть месяцев, чтобы поддерживать непрерывный диалог между двумя крупнейшими мировыми державами. Их последняя встреча состоялась в Цюрихе в январе. После этого администрация Байдена подтвердила свое намерение сохранить широкий спектр пошлин на импорт китайских товаров, включая более высокие надбавки на секторы, такие как полупроводники и электромобили, которые планируется ввести в ближайшее время.

Байден и Си Цзиньпин последний раз встречались лично на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре 2023 года. Как ранее сообщало CNN, на этом саммите Си пообещал Си, что Пекин не будет вмешиваться в выборы в США в 2024 году.

Эти встречи совпадают с серией важных многосторонних мероприятий, в которых планирует принять участие Байден в ближайшие месяцы. Прямое общение с президентом Китая Си Цзиньпином ожидается на этих встречах. Как сообщает официальный представитель США CNN, переговоры о возможной следующей встрече двух лидеров только начинаются, и нет гарантии, что более широкое двустороннее собрание состоится к концу срока правления Байдена.

Лидеры стран-членов АТЭС соберутся в Перу в середине ноября, а затем лидеры группы G20 встретятся в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Первые сообщения о поездке Салливана появились в Axios.

Путешествие Салливана может оказать влияние на политическую обстановку, учитывая его частые встречи с китайскими чиновниками. Несмотря на предстоящие поездки Салливана, администрация Байдена остается непреклонной в вопросе сохранения пошлин на импорт китайских товаров.

Глава МИД Китая Ван И выступил с заявлением на пресс-конференции, адресованной как внутренним, так и зарубежным СМИ, в рамках Eat торжественного заседания Всекитайского собрания народных представителей и съезда политической consulta нации 7 марта 2024 года в Пекине.

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