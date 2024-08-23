Источники говорят, что Салливан, как ожидается, посетит Китай на следующей неделе, поскольку США пытаются контролировать свои двусторонние отношения.

Сулливан, как сообщает источник CNN, собирается отправиться в путь в начале недели на длительное путешествие, которое включает в себя несколько встреч с высокопоставленными китайскими чиновниками.

За последние несколько лет Салливан и Ванг установили модель проведения встреч каждые шесть месяцев, чтобы поддерживать непрерывный диалог между двумя крупнейшими мировыми державами. Их последняя встреча состоялась в Цюрихе в январе. После этого администрация Байдена подтвердила свое намерение сохранить широкий спектр пошлин на импорт китайских товаров, включая более высокие надбавки на секторы, такие как полупроводники и электромобили, которые планируется ввести в ближайшее время.

Байден и Си Цзиньпин последний раз встречались лично на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре 2023 года. Как ранее сообщало CNN, на этом саммите Си пообещал Си, что Пекин не будет вмешиваться в выборы в США в 2024 году.

Эти встречи совпадают с серией важных многосторонних мероприятий, в которых планирует принять участие Байден в ближайшие месяцы. Прямое общение с президентом Китая Си Цзиньпином ожидается на этих встречах. Как сообщает официальный представитель США CNN, переговоры о возможной следующей встрече двух лидеров только начинаются, и нет гарантии, что более широкое двустороннее собрание состоится к концу срока правления Байдена.

Лидеры стран-членов АТЭС соберутся в Перу в середине ноября, а затем лидеры группы G20 встретятся в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Первые сообщения о поездке Салливана появились в Axios.

Путешествие Салливана может оказать влияние на политическую обстановку, учитывая его частые встречи с китайскими чиновниками. Несмотря на предстоящие поездки Салливана, администрация Байдена остается непреклонной в вопросе сохранения пошлин на импорт китайских товаров.

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