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ПолитикаНовостиГлобальное потепление

Исследователи предупреждают о растущих случаях сильных ливней и других серьезных климатических явлений

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Эксперты предупреждают об угрозе обострения сильных ливней и других интенсивных метеорологических...
Эксперты предупреждают об угрозе обострения сильных ливней и других интенсивных метеорологических явлений.

Исследователи предупреждают о растущих случаях сильных ливней и других серьезных климатических явлений

Климатологи, подобные Герману Лотце-Кампену из Института им. Потсдама (PIK), предупреждают о нарастающем глобальном потеплении, предсказывая более частые случаи сильных ливней и других экстремальных погодных явлений. По словам Лотце-Кампена, высказанным в эфире ZDF во вторник, эта тенденция сохранится по мере роста температур. Местные ассоциации призывают федеральное и региональное правительства оказать дополнительную поддержку в связи с растущим риском наводнений.

Лотце-Кампен, возглавляющий отдел климатической устойчивости в PIK, объяснил, что сильные дожди приводят к увеличению осадков над океанами. Он подчеркнул, что вероятность этих экстремальных событий возрастает несомненно, являясь прямым следствием антропогенного изменения климата.

Никто не застрахован от таких экстремальных осадков, заявил Лотце-Кампен, ссылаясь на недавние наводнения в странах Центральной и Восточной Европы. Он надеется, что все сообщества извлекут уроки из этих событий и инвестируют в дамбы, водохранилища или поймы.

Доктор Штефан Рахмсторф из PIK согласен с этим, заявив в интервью ARD, что в результате глобального потепления экстремальные дожди станут tanto интенсивнее, как и чаще. Это давно было предупреждением научного сообщества, отметил он. Рахмсторф призывает к более решительным действиям по борьбе с изменением климата, указывая на то, что стабильный и более предсказуемый климат может быть достигнут только при нулевых чистых выбросах CO2.

Последствия антропогенного изменения климата становятся все более очевидными в последние годы, считает Никлас Хёне, директор Института нового климата. Говоря во вторник в эфире Deutschlandfunk, Хёне отметил, что нынешняя наводка - это явный признак этого разрушительного воздействия.

Увеличение сильных осадков может способствовать росту уровня моря из-за таяния полярных ледников в результате глобального потепления. Эта тенденция не только затрагивает прибрежные регионы, но и приводит к более частым внезапным наводнениям в глубине суши.

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