Исследование Титана, предполагаемого безопасного предприятия, никогда не было намечено, утверждает специалист по миссии, касающийся экспериментальной подводной лодки.

Pat Lahey, босс в Triton Submarines, выступил на слушании в пятницу и поделился своими опасениями по поводу отсутствия сертификации Титана.

В марте 2019 года Лахей осмотрел Титан, отдыхая в Багамах, и остался не впечатлен. Он поделился своими мыслями с командой OceanGate, сказав, что субмарина кажется плохо продуманной и выполненной. "Казалось, что это было сварганено любителями", - сказал он. Он ушел, считая, что Титан не готов для погружений в глубоководье, но он был неправ.

OceanGate потратила большие деньги на несколько подводных лодок от Triton Submarines.

Лахей считает, что обитаемые подводные аппараты должны быть аккредитованы, и был обеспокоен тем, что Стоктон Раш, босс OceanGate, не дал Титану справедливую оценку и не обратился за внешней помощью, чтобы убедиться в его безопасности.

Лахей также сообщил, что Раш считал процесс сертификации полной тратой времени и препятствием для инноваций.

"Процесс сертификации работает, и мы знаем, что он работает. Наш рекорд безопасности это доказывает. Мы не должны играть с огнем в открытом море с непроверенными машинами, это рецепт беды", - сказал Лахей.

Фред Хейген, специалист по погружениям в OceanGate, на слушании в пятницу заявил, что погружение в Титан "никогда не было безопасным".

"Любой, кто думал, что в этом аппарате безопасно погружаться, был либо сумасшедшим, либо просто не знал, что делает. Это был экспериментальный корабль, и было ясно, что он опасен", - сказал Хейген.

У подводной лодки Титан было достаточно проблем за годы

Хейген рассказал о происшествии в 2021 году, всего за несколько дней до погружения, в котором он участвовал. Титан поднимали по рампе, когда он начал раскачиваться взад-вперед, и оператор крана внезапно отпустил, ударив субмарину о палубу.

Удар сорвал несколько болтов и содрал титановый купол. На 3500-фунтовом титановом куполе было установлено только четыре из 18 болтов.

Во время этого погружения они обнаружили, что Титан не сбалансирован и погружался спиралью, свободно падая в течение около двух с половиной часов. Компьютеры были сбои, они отклонились от курса, и правого борта двигатели отказали, оставив их вращаться в кругах.

Во время другого погружения во время экспедиции на "Титаник" в 2022 году они запутались в обломках "Титаника" примерно на минуту или две.

Антонелла Уилби, бывший инженерный подрядчик OceanGate, выступила на слушании и поделилась своими опасениями по поводу безопасности Титана.

Во время погружения 79 экспедиции на "Титаник" в 2022 году в июле Уилби заметила некоторые проблемы с системами навигации и акустической связи Титана. Когда она подняла вопрос, ей сказали, что у нее неправильный настрой. Она боялась, что обращение к совету директоров нарушит ее соглашение о неразглашении.

Ей также сказали, что она не "ориентирована на решение" и в конечном итоге была удалена из команд навигации и связи. В какой-то момент Уилби сказала им: "Это безумный способ навигации".

"Я ни разу не чувствовала себя в безопасности. Когда вы отвечаете на вопросы тем, что хочет основатель компании, а не фактами и данными, это красный флаг для меня", - сказала она.

Стивен Росс, бывший научный директор OceanGate, выступил на слушании и поделился тем, что подводная лодка Титан дала сбой за шесть дней до того, как взорвалась в июне 2023 года.

Неисправность платформы во время погружения 87 на четвертой миссии Титана в 2023 году заставила всех пятерых, находившихся на борту, удариться о заднюю часть подводной лодки в течение как минимум часа.

Росс также упомянул два инцидента во время погружений экспедиции на "Титаник" в 2022 году, в том числе громкий хлопок, услышанный при всплытии во время погружения 80. Во время погружения 81 Росс сказал, что были неисправности двигателей.

Triton Submarines и другие члены Общества морской технологии (MTS) написали письмо, выразив свои опасения по поводу Титана. Полное письмо так и не было отправлено OceanGate, потому что Раш и председатель MTS не согласились с его содержанием.

Дэвид Локридж, бывший директор по морским операциям OceanGate, который выразил свои опасения по поводу Титана, на этой неделе дал показания, что трагедия могла бы быть предотвращена, если бы американские органы безопасности расследовали его жалобы. Он также раскритиковал корпоративную культуру OceanGate, считая, что она ориентирована на "получение прибыли" и предлагает "очень мало науки".

"Я считаю, что если OSHA рассмотрела бы серьезность моих неоднократных опасений, эту трагедию можно было бы предотвратить", - сказал Локридж.

Лахей выразил свою обеспокоенность тем, что Раш, босс OceanGate, не проконсультировался с внешними экспертами, чтобы убедиться в безопасности Титана, так как он верил в важность аккредитации для обитаемых подводных аппаратов. Мы, как Triton Submarines, ранее выражали свои опасения по поводу безопасности Титана, подчеркивая его плохое строительство и исполнение.

Читайте также: