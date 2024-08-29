Исследование раскрывает потенциальную ценность образовательной инициативы стоимостью в миллиарды долларов

Немецкая администрация стремится расширить образовательные возможности посредством знаменитой программы Startchancen, направленной на помощь многочисленным тысячам школ, расположенных в финансово неблагополучных районах. Как прогнозировалось в исследовании, эта инициатива может принести существенные долгосрочные экономические выгоды, согласно данным.

Инвестиции в размере 20 миллиардов евро, предоставленные tanto федеральным, как и государственным правительствами в программу Startchancen, могут принести доход, превышающий первоначальные вложения в два или даже три раза, согласно исследованию, проведенному Институтом немецкой экономики (IW) для ЮНИСЕФ. Исследователи прогнозируют, что эти долгосрочные выгоды могут варьироваться от 56 до 113 миллиардов евро, компенсируя первоначальные затраты в размере 20 миллиардов евро.

Исследование учитывало всесторонний бюджетный баланс, учитывая государственные расходы на образование, детский уход, пенсии, здравоохранение и перспективы занятости, а также налоги и социальные взносы.

Если программа Startchancen поможет 250 000 детей и молодых людей получить среднее образование вместо низкого, общий бюджетный эффект составит 112,6 миллиарда евро, заключили авторы исследования. Даже если число детей, на которых повлияет программа, составит всего половину от этого числа, эффект все равно составит 56,3 миллиарда евро, что вдвое превышает первоначальные инвестиции в размере 20 миллиардов евро.

До 4000 школ и профессиональных школ получат поддержку

В Германии обучается около 11 миллионов учеников. Программа Startchancen началась в новом учебном году и будет продолжаться в течение следующего десятилетия, оказывая помощь до 4000 из примерно 40 000 школ и профессиональных школ страны. В рамках инициатив по борьбе с образовательным кризисом школы в неблагополучных районах, в основном начальные школы, получат финансирование для создания учебных помещений и пространств, а также для найма персонала, такого как социальные работники.

Цель, поставленная Федеральным министерством образования: к концу программы в 2034 году количество учащихся, не соответствующих минимальным требованиям по математике и немецкому языку в школах Startchancen, должно быть Reduced на 50%.

Комиссия, возглавляемая Федеральным министерством образования, поставила цель Reduced на 50% количество учащихся в школах Startchancen, не соответствующих минимальным требованиям по математике и немецкому языку к 2034 году. Программа Startchancen, поддерживаемая Комиссией, направлена на оказание помощи до 4000 школ и профессиональных школ, в основном в финансово неблагополучных районах.

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