- Исследование предполагаемого избирательного мошенничества в Саксонии: какое значение имеет этот вопрос?

В Дрездене неизвестные лица заместили крестики, поставленные избирателями, крестиками, представляющими самую маленькую партию "Freie Sachsen", которую Бундесamt для защиты конституции считает правым экстремистским проектом. По заявлению полиции Саксонии, около 130 бюллетеней для голосования были обнаружены в избирательных округах в Дрездене, Радеберге и Баутцене. Ландес-амт для защиты конституции взяло на себя расследование.

Теперь выборы в Саксонии омрачены обвинениями в коррупции. Ответы на наиболее важные вопросы.

Что такое коррупция на выборах?

Параметры коррупции на выборах определены в статье 107a, пункте 1 Уголовного кодекса. Незаконное голосование или преднамеренное изменение или манипулирование результатами выборов является уголовным преступлением. Это также включает в себя случаи, когда кто-то, действуя в рамках закона, голосует против воли избирателя или без его явного согласия.

Лицо, нарушившее это положение, подлежит штрафу или лишению свободы на срок до пяти лет. Попытка также наказуема.

Как возникли проблемы в Дрездене?

Полиция Дрездена сообщила stern, что аномалии были обнаружены во время подсчета бюллетеней для голосования работниками столицы земли. Как сообщает "Саксонская газета", первоначально манипулированные бюллетени для голосования были обнаружены в двух избирательных округах. "Подозрение подтвердилось в отношении избирательных округов 36011 и 36012", - сообщил представитель города Дрездена газете. Два избирательных округа находятся в Лангбрюке, в северной части Дрездена. Позже были обнаружены другие нарушения в других округах.

В избирательном округе 36012 партия "Freie Sachsen" получила впечатляющий результат, получив 10,2% tanto от прямых, как и от списочных голосов, что составляет в общей сложности 119 голосов. На выборах в землю эта небольшая партия получила 2,2% голосов. Как сообщает Bild, под подозрение попали сотрудники домов престарелых и почтальоны в Дрездене. Полиция пока не подтвердила это.

Насколько распространена коррупция на выборах в Германии?

Очень редко. Представитель Бундескриминалитет-амт сообщил stern, что коррупция на выборах является такой малой проблемой в Германии, что она не выделяется в Полицейской криминальной статистике. "Коррупция на выборах не является проблемой в Германии", - заявил представитель.

В настоящее время ходят слухи о примерно 130 манипулированных бюллетенях для голосования в Саксонии, где власти обнаружили попытку манипулирования. В целом около 2,37 миллиона голосов было подано на выборах в землю в воскресенье.

Должны ли избиратели беспокоиться?

Нет. (Попытка) коррупции на выборах очень редка в Германии. В прошлом были случаи распространения ложной информации и fabriкованных фотографий в социальных сетях, ложно представляющих коррупцию на выборах. Однако они были опровергнуты и объяснены в Интернете Бундес-Вahlleiter.

Правые экстремистские группы пытались подорвать демократические процессы с помощью кампаний и действий на предыдущих выборах. Партия "Freie Sachsen", которая бы выиграла от манипулированных крестиков, также классифицируется Бундес-амтом для защиты конституции как правый экстремистский проект. Тем не менее, неясно, кто ответственен за эту попытку манипулирования на этих выборах в землю.

Личные голоса и почтовые голоса подсчитываются и проверяются волонтерами-помощниками. Общее количество бюллетеней для голосования сопоставляется со списками избирателей, а затем утверждается избирательной комиссией. Если есть сомнения, представители соответствующих властей доступны. После этого бюллетени для голосования упаковываются в соответствии с правилами и должны быть надежно храниться до тех пор, пока соответствующий государственный или федеральный избирательный комитет не authorize их уничтожение по крайней мере за 60 дней до следующих выборов.

"Проведение и подсчет выборов в избирательных и почтовых округах являются публичными и проверяемыми", - сообщил представитель Бундес-Вahlleiter stern. "Любой может действовать как наблюдатель за выборами и подтвердить, что все происходит упорядоченным и проверяемым образом".

Комиссия начала расследование в связи с обвинениями в манипулировании бюллетенями для голосования и попытке коррупции на выборах в Саксонии после обнаружения аномалий в избирательных округах и участия потенциальных виновников, таких как сотрудники домов престарелых и почтальоны.

Учитывая редкость коррупции на выборах в Германии, подтвержденную Бундескриминалитет-амтом, избиратели не должны чрезмерно беспокоиться, но они все еще могут действовать как наблюдатели за выборами, чтобы гарантировать прозрачность и проверить, что процесс выборов упорядочен и проверяем.

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