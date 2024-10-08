Исследование показывает, что планы Харриса могут увеличить государственный долг, в то время как инициативы Трампа могут способствовать дополнительному увеличению долга.

Предложенные планы включают значительные расходы, но кандидаты не смогли обозначить четкую стратегию полного финансирования этих расходов. В результате, независимо от того, кто победит на выборах, национальный долг увеличится на дополнительные триллионы, усугубляя существующие финансовые трудности страны.

По данным отчета Комитета по ответственному федеральному бюджету, опубликованного в понедельник, план Джо Байдена увеличит долг на 3,5 триллиона долларов в течение следующего десятилетия, в то время как предложения Дональда Трампа увеличат его на астрономические 7,5 триллиона долларов. Этот анализ является частью серии оценок предложений кандидатов, которые в целом показывают, что инициативы Трампа окажут большее влияние на национальный долг, чем планы Байдена. Комитет признает, что его оценки содержат значительную неопределенность и основаны на многочисленных предположениях, поскольку ни один из кандидатов не представил подробных предложений.

Анализ использует различные источники, в том числе официальные объявления кампании, веб-сайты, белые книги, сообщения в социальных сетях, речи, беседы с членами команды кампании, аналогичные предложения в президентских бюджетах и другие ссылки. Из-за отсутствия подробных платформ комитет предлагает диапазон оценок затрат. Он предполагает, что меры Байдена могут сохранить уровень долга или даже увеличить его на 8,1 триллиона долларов, в то время как предложения Трампа могут увеличить долг от 1,5 триллиона до 15,2 триллиона долларов. Предсказать, как американцы и корпорации могут изменить свое поведение, если эти политики будут реализованы, сложно, поскольку почти все эти инициативы требуют одобрения Конгресса.

Ни один из кандидатов не затронул вопрос сокращения растущего национального долга, несмотря на частые призывы как республиканцев, так и демократов к контролю над долгом, который сейчас составляет тревожные 35,7 триллиона долларов. Федеральное правительство продолжает тратить больше денег, чем получает в виде доходов, что приводит к быстрому росту долга. Несколько экспертов, в том числе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, выразили обеспокоенность тем, что страна находится на неустойчивом финансовом пути.

«Мы сейчас тратим больше на проценты, чем на Medicare и оборону, и этот большой долг действительно ограничивает все остальное», - сказал Марк Голдвейн, старший директор по политике комитета, CNN. «Он ограничивает инвестиции в частном секторе, что приводит к меньшему экономическому росту. Он ограничивает расходы в общественном секторе, что означает меньший бюджет для наших других приоритетов».

Предложения Байдена

Самая дорогая часть платформы вице-президента - продление положений Закон о сокращении налогов и стимулировании роста 2017 года для лиц, зарабатывающих менее 400 000 долларов в год - стоимостью 3 триллиона долларов, по данным комитета. Положения этого закона о налогах на доход физических лиц и наследство истекают в конце 2025 года.

Затем следует расширение детского налогового кредита и налога на заработную плату с низким доходом, которое обойдется в 1,4 триллиона долларов. Кроме того, есть план продлить увеличенные субсидии на премиальные взносы в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании, что добавит 550 миллиардов долларов к общей стоимости.

Комитет также включает предложения Байдена по поддержке доступного жилья, производителей и малых предприятий; отмене налогов на чаевые; улучшению безопасности границ; и укреплению образования и экономики ухода, в том числе путем создания национальной программы оплачиваемого семейного и медицинского отпуска. Эти предложения обойдутся в совокупности в 2,3 триллиона долларов.

(Для некоторых из этих пунктов комитет использовал меры, содержащиеся в бюджетах и пакетах администрации Байдена, в качестве моделей, поскольку Байден не представил более подробных политик.)

Байден планирует частично компенсировать затраты на свою платформу, увеличив ставки налога на прибыль корпораций и налога на прирост капитала до 28%, а также повысив другие налоги для богатых американцев и крупных корпораций. Однако эти меры не полностью покроют расходы. Комитет предполагает, что Байден предложит многие меры по увеличению доходов из бюджета Джо Байдена, поскольку его кампания поддерживает эти меры.

Предложения Трампа

Трамп хочет продлить большинство положений Закона о сокращении налогов и стимулировании роста 2017 года, одного из своих главных достижений в первом сроке. Он также планирует усилить некоторые элементы, такие как отмена лимита в 10 000 долларов на налоговые вычеты по налогу на недвижимость штата и местные налоги и восстановление способности компаний сразу же списывать инвестиции в оборудование и исследования. В совокупности эти изменения обойдутся почти в 5,4 триллиона долларов.

Трамп также пообещал отменить налоги на чаевые, надбавки к заработной плате и налоги на социальное обеспечение, а также снизить ставку налога на прибыль корпораций до 15% для национальных производителей. Эти меры приведут к снижению доходов на 3,8 триллиона долларов.

Кроме того, оценка комитета включает в себя усиление армии, обеспечение безопасности границ и депортацию нелегальных иммигрантов, жилищные реформы и дополнительную поддержку здравоохранения, долгосрочного ухода и ухода.

Трамп неоднократно заявлял, что новые тарифы, которые он хочет ввести - 10% или 20% тариф на все иностранные импортируемые товары, ввозимые в США, и еще 60% тариф на все китайские импортируемые товары - финансируют его предложения.

Однако комитет оценивает, что эти тарифы принесут от 2 триллиона до 4,3 триллиона долларов в течение десятилетия - недостаточно для финансирования его программы. Более того, будут компромиссы. Большинство экономистов согласны с тем, что тарифы приведут к росту цен, которые американцы платят за импортируемые товары, поскольку стоимость тарифов часто перекладывается на потребителей - американскую компанию, импортирующую товары, часто платят тарифы.

Еще одним потенциальным ответом может стать ответные налоги. Эксперты считают, что другие страны, скорее всего, введут собственные налоги на американские товары. Торговая конфронтация может замедлить американскую экономику, снизив общий доход, который правительство собирает.

Кроме того, Трамп обещал увеличить производство энергии, устранить Министерство образования и ликвидировать ненужные расходы, мошенничество и коррупцию. По оценке комитета, эти действия приведут к увеличению или сбережению около 1,1 триллиона долларов.

Внесение в этот отчет было сделано корреспондентами CNN Кейти Лобоско и Мэттом Эганом.

Несмотря на значительные затраты в предложенных планах, отсутствуют четкие стратегии полного финансирования этих расходов в политике, что может привести к эскалации национального долга. Анализ предложений Хариса и Трампа показывает, что их инициативы могут еще больше увеличить долг нации, при этом предложения Трампа имеют более существенное влияние по сравнению с планами Хариса.

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