Исследование показало, что люди, работающие в качестве техников, получали самые высокие показатели заработной платы.

Эксперты в области высоких технологий, как правило, получают более высокую зарплату, чем средняя, после окончания обучения. Наиболее высокооплачиваемые отрасли - это научно-исследовательские и разработки в сфере высоких технологий, а также аэрокосмическая промышленность и сектор страхования и финансовых услуг, согласно Институту немецкой экономики (IW) в Кёльне. Из 20 самых прибыльных профессий почти все связаны с технологиями.

Например, в области научно-исследовательских и разработок в сфере мехатроники в автомобильной промышленности средняя зарплата составляет 5670 евро в месяц, согласно данным IW. Медианная зарплата - это такая зарплата, при которой равное количество людей получают больше и меньше этой суммы.

На втором месте были авиационные техники и строители легких самолетов, получающие 5108 евро, и специалисты в области страхования и финансов, такие как хранители сейфов, которые получают 5021 евро. В отличие от этого, средняя зарплата для постоянных квалифицированных рабочих составляла 3500 евро в прошлом году.

Несмотря на высокие зарплаты, IW отметил серьезную нехватку квалифицированных рабочих в большинстве этих областей. Например, в электротехнике только 20% вакансий могут быть заняты квалифицированными безработными, несмотря на привлекательные пакеты зарплат около 4251 евро для лиц моложе 40 лет.

Как объяснил Юрек Тидеманн из IW, "Высокие зарплаты сами по себе не могут решить проблему нехватки квалифицированных рабочих". Без иммиграции дефицит учеников ожидается в ближайшие годы. Улучшенное карьерное консультирование в школах и обучение безработных также являются важными решениями.

Сектор научно-исследовательских и разработок в области "Техники" предлагает значительные возможности для получения высокого дохода, как показывает средняя зарплата мехатроников в автомобильной промышленности в размере 5670 евро. Работодатели в этой сфере испытывают трудности с поиском квалифицированных рабочих, с fills

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