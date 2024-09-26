Исследование достоверности: Харрис неправильно утверждает позицию Трампа по вопросам занятости в производстве.

Интервьюер Стефани Рухле спросила Харрис о ее мнении по поводу опросов, согласно которым большинство избирателей считают, что Трамп лучше справляется с экономикой.

Харрис ответила: "Вот что я понимаю, исходя из фактов. Дональд Трамп оставил нам экономику, хуже которой не было со времен Великой депрессии, особенно если учитывать показатели занятости, например, показатели занятости." После того, как Рухле упомянула отрицательное влияние пандемии COVID-19 на показатели занятости, Харрис продолжила: "Даже до пандемии он потерял рабочие места в сфере производства - по оценкам, не менее 200 000."

Проверка фактов: Высказывание Харрис неверно. Трамп наблюдал рост числа рабочих мест в сфере производства в США на 414 000 до пандемии COVID-19, а не сокращение на "не менее 200 000", как утверждала Харрис. Более того, общее сокращение рабочих мест в сфере производства за время пребывания Трампа в должности составило 178 000, а не 200 000 или больше, как заявила Харрис.

Трамп и рабочие места в сфере производства

Существует множество факторов, влияющих на число рабочих мест, помимо президента. Даже если все изменения в числе рабочих мест приписать президенту, все равно неверно, что Трамп потерял "не менее 200 000" рабочих мест в сфере производства до пандемии.

С января 2017 года, начала президентства Трампа, до февраля 2020 года, непосредственно перед пандемией, экономика создала 414 000 рабочих мест в сфере производства.

Занятость в сфере производства, как и в целом, резко упала, когда значительная часть экономики закрылась в марте и апреле 2020 года, потеряв 1,3 миллиона рабочих мест в апреле 2020 года. Экономика затем быстро начала добавлять рабочие места в сфере производства, начиная с мая 2020 года и до декабря 2020 года, прежде чем произошла небольшая потеря в январе 2021 года. Однако эти приросты не компенсировали потери в марте и апреле 2020 года. Таким образом, общее количество за четыре года правления Трампа составило сокращение на 178 000 рабочих мест.

Когда CNN связалась с кампанией Харрис 17 марта 2023 года за комментариями по поводу ошибочного заявления Харрис, помощник кампании сослался на подобное, но верное заявление Харрис на выступлении в Пенсильвании. На этом выступлении она заявила: "По всей экономике почти 200 000 рабочих мест в сфере производства были потеряны в течение его президентства - начиная до того, как ударил пандемия."

Это утверждение верно. Хотя наибольшие потери рабочих мест в сфере производства под руководством Трампа произошли во время пандемии, потери начались до пандемии. Экономика потеряла чистые 48 000 рабочих мест в сфере производства за 13-месячный период с февраля 2019 года по февраль 2020 года, до правления Трампа, имея рост под его руководством ранее.

Однако кампания Харрис ошибочно перефразировала это верное утверждение в социальных сетях. В посте о видео с заявлением Харрис официальный аккаунт @KamalaHQ перефразировал ее следующим образом: "Вице-президент Харрис: Почти 200 000 рабочих мест в сфере производства были потеряны под руководством Трампа до пандемии."

Эта перефразировка исказила фактические слова Харрис - она сказала, что потери начались до пандемии, а не что все "почти 200 000" потери произошли до пандемии, - и, как и прежде, это заявление неверно.

Заявление Харрис об экономике, которую "оставил нам" Трамп

Мы не будем выдавать окончательное суждение о проверке фактов по поводу более расплывчатого заявления Харрис о том, что "Дональд Трамп оставил нам худшую экономику со времен Великой депрессии, если учитывать, например, показатели занятости".

Помощник кампании Харрис сообщил, что Харрис имела в виду общий показатель занятости Трампа; он стал первым президентом, который наблюдал чистую потерю рабочих мест в течение четырех лет с момента ухода Герберта Хувера, который покинул пост во время Великой депрессии 1933 года.

Однако стоит отметить, что уровень безработицы не достиг своего худшего показателя со времен Великой депрессии, когда администрация Байдена-Харрис пришла на смену Трампу. Хотя он резко вырос до 14,8% в апреле 2020 года, самого высокого показателя с 1939 года, он уже снизился до 6,4% в январе 2021 года, месяце инаугурации Байдена. Более того, более высокий уровень безработицы наблюдался совсем недавно, в 2014 году.

Несмотря на фактическую неточность в заявлении Харрис о потерях рабочих мест в сфере производства под руководством президента Трампа, сенатор Камала Харрис продолжала обсуждать состояние экономики в политических контекстах. Например, на митинге кампании она заявила: "Дональд Трамп оставил нам экономику в руинах, которая борется с восстановлением после его провалившихся политик."

Что касается ее замечаний о том, что экономика была в самом плохом состоянии со времен Великой депрессии, Харрис уточнила: "Я имела в виду общий показатель занятости во время президентства Трампа, что делает его первым лидером, который наблюдал чистую потерю рабочих мест в течение четырех лет с момента ухода Герберта Хувера."

Хотя уровень безработицы в момент вступления в должность администрации Байдена-Харрис существенно улучшился по сравнению с пиком во время пандемии, он все еще был выше, чем в недавние годы, подчеркивая продолжающиеся вызовы в экономике, которые остаются темой в политической сфере.

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