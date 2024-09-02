Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиИсследование

Исследования показывают, что изменения в привычках к еде делают некоторые продукты в супермаркетах менее необходимыми.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
Изменения в питании Меньше влияют на некоторые продукты супермаркета
Изменения в питании Меньше влияют на некоторые продукты супермаркета

Исследования показывают, что изменения в привычках к еде делают некоторые продукты в супермаркетах менее необходимыми.

Некоторые продукты в супермаркете, возможно, столкнутся с существенным снижением актуальности в ближайшем будущем, согласно исследованию. Изменяющиеся пищевые предпочтения и постепенное угасание поколения, родившегося до 1952 года, так называемых "реконструкторов", способствуют этому тренду. Данные подтверждаются отчетом GfK, входящего в Consumer Panel Services YouGov.

Пожилые потребители по-прежнему отдают предпочтение продуктам, таким как животные жиры, например, свиной жир, но они редко покупаются молодыми поколениями. 41% продаж свиного жира приходится на "реконструкторов", более 36% - на "бaby-бумеров" (57-71 лет), и менее 17% - на "поколение X" (42-56 лет). "Миллениалы" (27-41 год) составляют 6% продаж, а еще более молодые "iBrains" (12-26 лет) - менее 1%. Из-за растущего тренда на растительные диеты и возраста потребительской базы, свиной жир, скорее всего, продолжит терять актуальность, считает Роберт Кечскес, торговый эксперт и автор исследования.

В 2024 году "реконструкторы" составляли 14% рынка повседневных товаров, в то время как "миллениалы" и "iBrains" вместе составляли 29%. Они чаще выбирают растительные альтернативы молоку, молочным напиткам, крему, йогурту, творогу и десертам. Покупатели младше 42 лет составляют почти половину продаж этих продуктов, в то время как "бaby-бумеры" составляют всего 6%.

Продукты, такие как сгущенное молоко и кофейный крем, а также кофейные фильтры, могут столкнуться с трудностями в будущем. Две трети продаж приходится на "реконструкторов" и "бaby-бумеров", но всего около 10% - на "миллениалов" и "iBrains". Кофеварение в молодых семьях происходит реже, и консервированная квашеная капуста и краснокочанная капуста также менее популярны. Более 15% выручки от этих продуктов приходится на "миллениалов" и "iBrains".

По словам Кечскеса, эти продукты могут "рисковать превратиться в устаревшие версии кулинарной традиции наших бабушек и дедушек". С уменьшением доли рынка "реконструкторов" можно ожидать, что определенные категории и бренды будут находиться под давлением в ближайшие годы.

Результаты исследования показывают, что снижение актуальности некоторых продуктов в супермаркете связано с меняющимися пищевыми предпочтениями и демографическими сдвигами. Исследование также прогнозирует, что свиной жир, сгущенное молоко, кофейный крем и кофейные фильтры могут "рисковать превратиться в устаревшие версии кулинарной традиции наших бабушек и дедушек" из-за снижения спроса со стороны молодых поколений.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками
Политика

18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками

18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками В ходе продолжающегося конфликта в Украине появляются слухи об использовании необычных видов оружия, таких как беспилотники-огнеметы. Распространяются сообщения о развертывании такого устройства, якобы поджигающего российские военные позиции и значительный участок леса. 18:09 Нидерландский премьер-министр представляет масштабный пакет помощи для Украины на

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Владимир Путин, президент России, в настоящее время общается с учениками из школы в Кызыле,...
Политика

06:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов с огненными установками в России

06:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов с огненными установками в России Во время конфликта в Украине велось много дискуссий о различных видах оружия, в том числе о дронах-огнеметателях. Недавно появились видеозаписи, якобы показывающие использование такого оружия, которое, по-видимому, сжигает позиции российской военной техники и обширные лесные массивы. 18:09 Новая

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Макрон призывает политические фракции искать компромиссы.
Политика

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров.

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров. Следуя за французскими парламентскими выборами два месяца назад, выборы премьер-министра кажутся неизбежными. Недавно Президент Эмманюэль Макрон провел переговоры с двумя потенциальными претендентами на эту должность, а также с двумя своими бывшими предшественниками в Элисейском дворце. Сначала Макрон встретился с бывшим социалистическим премьер-министром Бернаром

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.
Политика

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года. В ходе конфликта с Украиной российские войска одержали свои крупнейшие victories с октября прошлого года в августе. Институт изучения войны (ISW), американская стратегическая аналитическая организация, сообщил, что российские войска захватили площадь примерно 477 квадратных километров на Украине в этот период,

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Министр экономики Мартин Дулиг поддерживает поддержку сайтов Volkswagen в Свободном государстве
Федеральные земли Германии

Потенциальные закрытия заводов VW вызывают тревогу.

Вольксваген обдумывает Радикальные меры для достижения финансовых целей. Что будет с Саксонскими заводами в такой ситуации? Министр министерства экономики ведет бой.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Тереза Фишер перенесла операцию на ногах
Панорама

Тереза Фишер перенесла операцию на ногах

В 2019 году Терезия Фишер появилась в «Новой Супермодели Германии», уже пройдя восемь процедур по увеличению размера на 14 сантиметров. Сообщается, что этот обширный хирургический путь подошёл к концу.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками
Политика

18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками

18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками В ходе продолжающегося конфликта в Украине появляются слухи об использовании необычных видов оружия, таких как беспилотники-огнеметы. Распространяются сообщения о развертывании такого устройства, якобы поджигающего российские военные позиции и значительный участок леса. 18:09 Нидерландский премьер-министр представляет масштабный пакет помощи для Украины на

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.
Федеральные земли Германии

Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.

Ранее возглавлявший Гема Рейнхольд Крайле к великому сожалению скончался. долгие годы он был борцом за интеллектуальные права в музыке и охрану авторских прав.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно