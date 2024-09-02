Исследования показывают, что изменения в привычках к еде делают некоторые продукты в супермаркетах менее необходимыми.

Некоторые продукты в супермаркете, возможно, столкнутся с существенным снижением актуальности в ближайшем будущем, согласно исследованию. Изменяющиеся пищевые предпочтения и постепенное угасание поколения, родившегося до 1952 года, так называемых "реконструкторов", способствуют этому тренду. Данные подтверждаются отчетом GfK, входящего в Consumer Panel Services YouGov.

Пожилые потребители по-прежнему отдают предпочтение продуктам, таким как животные жиры, например, свиной жир, но они редко покупаются молодыми поколениями. 41% продаж свиного жира приходится на "реконструкторов", более 36% - на "бaby-бумеров" (57-71 лет), и менее 17% - на "поколение X" (42-56 лет). "Миллениалы" (27-41 год) составляют 6% продаж, а еще более молодые "iBrains" (12-26 лет) - менее 1%. Из-за растущего тренда на растительные диеты и возраста потребительской базы, свиной жир, скорее всего, продолжит терять актуальность, считает Роберт Кечскес, торговый эксперт и автор исследования.

В 2024 году "реконструкторы" составляли 14% рынка повседневных товаров, в то время как "миллениалы" и "iBrains" вместе составляли 29%. Они чаще выбирают растительные альтернативы молоку, молочным напиткам, крему, йогурту, творогу и десертам. Покупатели младше 42 лет составляют почти половину продаж этих продуктов, в то время как "бaby-бумеры" составляют всего 6%.

Продукты, такие как сгущенное молоко и кофейный крем, а также кофейные фильтры, могут столкнуться с трудностями в будущем. Две трети продаж приходится на "реконструкторов" и "бaby-бумеров", но всего около 10% - на "миллениалов" и "iBrains". Кофеварение в молодых семьях происходит реже, и консервированная квашеная капуста и краснокочанная капуста также менее популярны. Более 15% выручки от этих продуктов приходится на "миллениалов" и "iBrains".

По словам Кечскеса, эти продукты могут "рисковать превратиться в устаревшие версии кулинарной традиции наших бабушек и дедушек". С уменьшением доли рынка "реконструкторов" можно ожидать, что определенные категории и бренды будут находиться под давлением в ближайшие годы.

Результаты исследования показывают, что снижение актуальности некоторых продуктов в супермаркете связано с меняющимися пищевыми предпочтениями и демографическими сдвигами. Исследование также прогнозирует, что свиной жир, сгущенное молоко, кофейный крем и кофейные фильтры могут "рисковать превратиться в устаревшие версии кулинарной традиции наших бабушек и дедушек" из-за снижения спроса со стороны молодых поколений.

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