Исследования показывают, что Брекзит постепенно нагружает ресурсы Великобритании

Исследование, проведенное в Бирмингемском университете Астон, показывает, что торговля Великобритании с Европейским союзом (ЕС) испытывает значительное снижение из-за Брексита. Значения импорта и экспорта резко упали, с уменьшением экспорта британских товаров в ЕС на 27% и импорта на 32% между 2021 и 2023 годами, после Брексита. Кроме того, разнообразие экспорта Великобритании уменьшилось, с 1645 видами британских товаров, которые больше не экспортируются в каждую страну ЕС. Малые экономики ЕС были непропорционально затронуты, в то время как более крупные экономики, такие как Германия, пострадали меньше. Важно отметить, что это исследование не учитывает сектор услуг, который показал лучшую, чем ожидалось, производительность после Брексита. Экспорт табачных изделий, железнодорожной и авиационной продукции также показал рост. Великобритания официально вышла из ЕС в январе 2020 года и с 2021 года независима от его таможенного союза и единого рынка.

Несмотря на согласованную в последнюю минуту свободную торговую сделку, многочисленные бюрократические барьеры и другие препятствия на торговле остаются проблемой. Исследование показывает, что наиболее пострадавшими секторами являются сельское хозяйство, moda и деревообработка. Наибольшее снижение стоимости экспорта произошло в съедобных фруктах и орехах, с почти 74-процентным снижением стоимости. "Вредные последствия торговой сделки усилились со временем, и 2023 год показал более существенное снижение торговли, чем предыдущие годы", - говорится в исследовании.

Лондон стремится укрепить связи с ЕС

В результате многие небольшие британские экспортеры прекратили торговлю с ЕС. Авторы исследования подчеркивают необходимость политических вмешательств, таких как смягчение негативных последствий торговой сделки, изменение цепочек поставок экспорта и оказание помощи компаниям в управлении торговыми барьерами.

Новообразованное лейбористское правительство в Лондоне стремится улучшить отношения с ЕС. Однако премьер-министр Кир Стармер решительно возражает против возвращения в таможенный союз или единый рынок ЕС. Предложения ЕС упростить правила для молодежного общения еще не получили положительного ответа.

Несмотря на противоположную позицию премьер-министра Кира Стармера по вопросу о возвращении в таможенный союз или единый рынок ЕС, новообразованное лейбористское правительство в Лондоне активно работает над улучшением отношений с ЕС. Снижение торговли между Великобританией и ЕС, выявленное в исследовании, проведенном в Бирмингемском университете Астон, подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества ЕС и Великобритании для минимизации барьеров и стимулирования торговли, в частности в секторах сельского хозяйства, moda и деревообработки.

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