Испания стремится к тому, чтобы к 2030 году состав электроэнергии из возобновляемых источников составил приблизительно 81%.

Испанские амбиции в производстве возобновляемой энергии для электроэнергии получили значительный импульс. Правительство Испании повысило свою цель по производству электроэнергии из возобновляемых источников до 81% к 2030 году, по сравнению с предыдущей целью в 74%. Инициатива министра окружающей среды Терesas Риберы, которая вскоре станет комиссаром ЕС по климату, Испания приоритетно развивает солнечную и ветровую энергию. К 2030 году Испания планирует снизить свою зависимость от источников энергии с нынешних 61% до 50%. Рибера заявила: "Это амбициозная, но достижимая цель".

В последнее время Испания вкладывала значительные средства в крупномасштабные солнечные и ветровые парки, в основном в малонаселенных районах центральной части страны. По данным испанского оператора электросетей REE, в прошлом году более половины электроэнергии в стране было произведено из возобновляемых источников - 23,3% от ветра и 14% от солнца.

Новый испанский энергетический план также направлен на увеличение целей по производству зеленого водорода, который производится исключительно из электроэнергии, полученной из возобновляемых источников. К 2030 году Испания планирует установить электролизеры общей мощностью 12 гигаватт, что существенно больше, чем в предыдущем плане по установке 4 ГВт. В конечном итоге планируется экспортировать этот водород в страны, такие как Германия, через будущий трубопровод H2Med.

Инициативы Испании в области возобновляемой энергии привлекли внимание за рубежом, Германия проявила интерес к потенциальным экспортным поставкам водорода из Испании. К 2030 году Испания надеется существенно снизить свою зависимость от традиционных источников энергии, так как амбициозный план страны включает в себя увеличение целей по производству зеленого водорода на своей территории.

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